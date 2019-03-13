〈房產〉景氣回穩 房仲業加碼投資不手軟 衝刺千店連鎖規模

全台房屋買賣移轉棟數回升中，今年 1-2 月全台六都累計交易量，也比去年同期成長 3%。房仲業也擴充投資迎接景氣，中信房屋除投資超過 1000 萬元，結合即時通訊體，升級旗下經紀人員 AI 智慧資訊工具，而永慶及住商機構則以跨越千店規模持續發展。

永慶房屋去年底完成新增連鎖直營雙北市門市 24 家，推升永慶去年全台展店數達 130 家，同時，加計加盟品牌，該集團連鎖據點達 1000 店。將從單一房仲品牌，成長為集團式發展，也是全台突破千家仲介店規模的房產集團，今年將努力達成全台成交市占率 5 成為目標。

不動產經紀業住商機構邁入成立 40 年，住商在 2018 年和大陸線上房產公司鏈家集團「貝殼找房」合作代理，住商總經理陳錫琮表示，未來住商 5 年內循線上線下模式拓展大陸市場，2019 年預計達 1025 家店。

目前，住商在大陸的實體門店達 560 家店，預估 2019 年底，應能順利達到 1025 家店以上規模；若再加上住商在台灣加盟店數已有 499 家店，今年估計會達 530 家店，兩岸合計 1555 家店，將為台商不動產經紀業兩岸規模第一大。

中信房屋董事長鄭余正全指出，去年受到中美貿易衝突影響，全球經濟波動震盪，國內經貿雖因此受到波動，但受惠於外漂資金回流，M1B 也與 M2 持續維持黃金交叉走勢、資金動能餘裕，預估房市今年將呈現「量微增、價盤整」的格局。

鄭余正全表示，房地產是經濟的火車頭，政府也積極推動包括包租代管、危老重建等重視房地產穩定均衡的政策。面對房市穩健回溫的發展，中信房屋將以「迎向 AI 大未來」的信念，開創房仲新契機。

同時，最新 1 月景氣對策信號已由去年底「低迷」燈號轉變為代表「轉向」的黃藍燈，雖尚未脫離走緩的疑慮，不過經濟景氣卻也有機會邁向「穩定」，再加上房貸利率仍維持低利率環境，仍有利於房市發展，後勢可謂復甦可期。為因應景氣變化，中信房屋投資超過 1000 萬元強化運用 AI 科技，結合即時通訊平台，全面提升經紀人員服務工具的深度與廣度。