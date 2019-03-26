簡單一招再平衡，有效降低波動度

先前發表的文章中，曾提到過往投資人熟知的「停利停損」機制，其實對長期投資績效沒有幫助。反而，資產配置才真正能夠提升風險調整後報酬。資產配置有一個重點，就是要將資產定時重新檢視並調整再平衡。這個觀念聽起來簡單，但是你知道運用再平衡最有效嗎？

1. 什麼是再平衡？

簡單的來說，再平衡就是定期將資產組合調整為當初設定的比重。投資比重在經歷市場波動後，會有所偏移。舉例來說一個較穩健的投資人決定全球股票和美國政府公債的各占投資組合比重為 60/40，經過幾年股票上漲後比重變成 85/15。雖然總體資產上漲了，但是投組整體風險（此處以波動度衡量，為方便說明，假設兩資產不相關，股票波動度 15%，債券波動度 5%）同時也上升了。

沒有再平衡，將承擔過多風險或承擔風險不足

資料來源：「鉅亨買基金」整理，2019/3/22，以股票波動度 15%，債券波動度 5% 計算。

如果沒有將資產再平衡回原先設定的比重，投資人會不知不覺承擔更多的風險。原本投資人僅可以接受不超過 12% 的波動，卻因為資產價格變化，加大了投組的波動，投資人可能因此做出不理性的投資決策。這也是再平衡機制最主要的功能 — 維持投資報酬與風險的比重。

2. 再平衡可以讓風險調整後報酬更優

講到這裡，投資人可能會想「股市長期是上漲的，再平衡會不會限制了投資組合的表現？」確實，如果只單看絕對報酬，長期 100% 持有股票的年化報酬最高，可是其最差年度報酬為 - 37%，有多少投資人可以忍受這樣的下跌幅度？相較而言，股債各半的資產配置組合最差年度表現是 - 20.7%，如果每年底進行再平衡，則又可以降為 - 12.1%（採標普 500 總報酬與美銀美林美國政府債券指數）。

而且，同樣是有資產配置的狀況，有無再平衡效果也差很多。雖然，長期來看年化報酬差不多，年度波動度卻大幅下降，也就是說以風險調整後報酬來看，同樣承受一單位的波動度，有進行再平衡又比單純資產配置更好。

股債資產配置 50/50，沒有再平衡與再平衡的差別

資料來源：「鉅亨買基金」整理，1988/12 – 2018/12。指數採標普 500 總報酬指數，及美銀美林美國政府債券指數，再平衡機制於每年年底調整回 50/50 的比例。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 要怎麼用再平衡最有效？關鍵在相關度

相關性低的投資組合有分散市場漲跌的作用，因為投資組合中的資產有漲有跌，投資人剩下要做的只是調整比重，就可以改善績效表現。

常見的股債配置中的債券怎麼選，其實大有學問。如果投資人已經有了一部分的股票資產，建議選擇相關性比較低的債券做為另一部分的主要配置，例如像是與美國股票皆為負相關的投資等級債券或是政府公債。受台灣投資人偏好的高收益債券則與股市相關性高達 0.71，同時也可以納入上述較安全的債券來降低投組間的相關性。

負相關的投資組合，再平衡效果較好

假設債券 A、B 與股票相關性為 0.5 和 -0.5

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/3/26。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

做好資產配置，搭配再平衡更加分

在先前的文章中已經數次提到資產配置的好處，若搭配再平衡機制來定期調整資產配置的比重，將可以令風險調整後績效進一步優化。在目前前景較不明確，且變化快速的市場狀況下，是使用再平衡的最佳時機。建議投資人在使用再平衡機制的時候，應該搭配相關性較低或是負相關的投資標的，例如全球股票搭配政府公債或投資等級債券。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)

>> 富達基金 - 美元債券基金 (美元累積)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30