「鉅亨買基金」與微股力結盟  鞏固社群理財霸主

全台最大民營基金平台「鉅亨買基金」與最大即時投資社群「微股力」今 (26) 日宣佈正式結盟，未來將提供台灣投資人更便捷、更完善的理財服務體驗！雙方合作後，超過 20 萬的微股力用戶將可即時接觸到基金市場訊息與投資建議，鉅亨投顧與微股力也都有機會擴大客戶基礎，並提供更多元完善的服務內容。

「鉅亨買基金」副董事長謝文淵表示，很高興這次能夠跨平台的結盟「微股力」公司，透過雙方的合作及平台上的資訊交流，在微股力平台合作「鉅亨買基金」的連結，讓微股力目前平台上 20 萬的用戶，透過這機制可以簡單地動一動手指便可獲得「鉅亨買基金」平台上投資理財訊息並投資全平台共 34 個境外基金品牌基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，雙方合作將分階段進行，第一階段會於微股力聊天機器人主選單中，先正式上架基金按鈕，提供投資人除了台股以外的多元理財資訊蒐集管道，可讓投資人也了解資產配置、市場研究報告與基金專業介紹等的投資建議。

微股力執行長劉韋男表示，此次結盟，將提供微股力原有 20 萬的台股用戶基金商品資訊，豐富多元化投資管理，讓台股投資人在投資理財的配置中，除了台股之外，也能接觸到基金的資訊與服務。

劉韋男指出，2018 年微股力專注在台股市場的服務，2019 年起已相繼跨足了數字貨幣、基金等各式理財工具。並透過與上市櫃金融機構結盟，加速微股力在各金融商品市場的佈局，打造更完善的投資社交理財平台。

謝文淵認為，過去幾年「鉅亨買基金」在異業結盟上有不少的成功案例，此次首度跟金融科技相關的理財平台能做接軌，在雙方交流的過程中，也獲得市場正面回應與肯定，一方面可使微股力用戶的理財投資管道更寬廣，另一方面也可以拓展「鉅亨買基金」交易平台的知名度與服務延伸，進一步做到策略結盟與互惠雙贏。



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