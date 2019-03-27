【台新投信】資金回流、利率降 REITs否極泰來 北美型最吃香

REITs 今年重獲國際資金抬愛，今年來國際資金流入美國 REIT ETF 已逾 30 億美元，一反去年流出的狀況。展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國聯準會（Fed）最新決策會議不只宣布不升息，更暗示今年都不會升，超鴿派立場將使息收型的 REITs 產業否極泰來！就區域性來看，Fed 從升息到今年不升息，也將暫停縮表，美國所出現的利率政策轉折最明顯，將激勵北美 REITs 爆發性成長，建議優先布局相關 REITs 基金。

李文孝表示，今年來 REITs 利多匯集，就利率政策而言，全球央行貨幣政策轉向寬鬆，美國聯準會預計今年內將停止縮表，歐洲央行也表示今年內不升息，甚至將在 9 月實施新一輪的「長期再融資操作政策」，可望引導利率走低；另外，通膨數據溫和上揚, 大幅彈升力道有限，亦有利 REITs 走勢；在資金面方面，近一周國際資金流入美國 REIT ETF 高達 20 億美金元，今年來已流入 30 億美元，一反去年流出的狀況。

李文孝指出，REITs 產業逐漸走出先前升息環境的谷底，分析師預估 2019 年整體獲利可成長 3.4%，其中，看好受惠 5G 開發的通訊基地台、受惠電商發展持續的物流中心以及受惠就業穩健的住宅出租等類股。就評價面分析，目前整體 REITs 折價約 9%，尚屬被低估，預期下半年有機會走揚至價平，在聯準會不升息下，今年 REITs 難再看到超過 15% 的折價，建議投資人可逐步分批布局相關基金。

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