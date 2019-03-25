信實保全預計明年送件申請上櫃 可望吸引壽險、創投先卡位

信實保全 (6721-TW) 預計 2020 年送件申請上櫃，今年初以每股溢價 35 元辦理現金增資 1880 張，吸引包括能率、國泰、兆豐銀行等金融及創創投業者砸資金認購。

信實保全預計 27 日以每股 35 元參考價登錄興櫃，主協辦券商為第一金證券及華南永昌證券和元富證券。

信實保全創立於 2007 年，目前員工共 3700 名員工，目前股本為 2 億元，2018 年營收 17.73 億元，年增 11.29%，去年上半年財報為營收為 9.19 億元，毛利率 6.56%，年增 1.78 個百分點，稅後純益 4117 萬元，年增 54.29%，每股純益 2.27 元。

以 2018 年信實業務占營收等比重，物業管理占 7.4%、環保清潔 82.3%、保全監控 0.3%、水電空調維護 4.1%、其它 5.9%；毛利率分別是清潔 6.9%、物業管理 7.4%、機電 4.2%、保全業務占 2%。

信實保全董事長陸耀祖指出，信實目前營運重心著重在物業管理和環保清潔，預期也是今年營收成長重點。也希望比重從 7.4% 增加至 20%。

信實保全主要客戶為桃園機場、高鐵、台鐵、科學園區等，目前桃機清潔比重最高，信實保全近期也標下高鐵車廂維修保養的包案，合約金額 4 年近 4 億元，預計今年 8 月開始正式承接。