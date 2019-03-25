台股盤後 —三王領跌半導體、光電表現弱 跌近160點失守10500點關卡

台股今 (25) 日在蘋概三王領跌下，電子族群全面走弱，也拖累指數跌 159.59 點或 1.5%，以 10479.48 點做收，跌破 10500 點並回測年線大關，不過水泥族群因為去年獲利佳、並坐擁高殖利率，成為今日資金避風港，大盤成交金額則量縮至 1077 億元，為近 8 個交易日的新低。

今日蘋概三王台積電、鴻海、大立光連袂走弱，台積電終場下跌 2.8%、鴻海也跌 2.5%，大立光更是跌逾 3.6%，在台積電領跌下，半導體相關個股如聯發科、日月光投控、南亞科、聯電、聯詠、瑞昱、矽力 - KY 等也走弱。

光學鏡頭族群在大立光終場跌幅擴大下，也紛紛走跌，佳凌收跌 4.5%，玉晶光也跌 3.9%，聯一光、先進光、今國光等也下挫逾 2%，半導體與光學族群成為今日最弱勢的類股。

另外像是其他大型電子股如台達電、國巨、華新科、華碩也均有 3% 的跌幅，另外 GIS-KY、微星、旭隼、可成也跌逾 2%，整體電子族群成為盤面上最為弱勢的族群。

個股方面，大同集團旗下的綠能、尚志今日再度被打至跌停，不過華映則是衝上亮燈漲停，另外誠美材因為經營權之爭導致銀行凍結額度，短期面臨財務困境，今日也是收盤再度被打到跌停。

晶圓載具廠家登遭美商英特格 (Entegris. Inc) 提起侵害專利訴訟，經台灣智財法院一審判決，須賠償英特格約新台幣 9.7887 億元，今日也是被打至亮燈跌停。

不過水泥族群因去年獲利佳，今年也大方發放股利，高殖利率題材加持下，在今日大盤走弱下成為資金的避風港，台泥逆勢上漲 4.7%，亞泥也同步走揚，雙雙重返 40 元之上，嘉泥、信大等也力守紅盤之上。

法人指出，台股今日雖然陷入修正，但並未出現爆量下跌，加上台股今年以來漲幅較多數國家少，短線拉回幅度不會太大，且股東會前融券將回補，也可望支撐台股表現，預估短期將在年線上方進行高檔整理。