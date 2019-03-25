〈國泰金法說〉金管會喊少發現金股利 國泰金三面向評估股利政策

金管會主委顧立雄今 (25) 日表示，因應市場波動大，希望金融業多厚實資本，能少發點現金股利。對此，國泰金 (2881-TW) 表示，去年股息每股是配發 2.5 元，是這幾年來比較高的水準，但今年的股利政策未定，會依照長期發展計畫、主管機關要求及投資人需求等三面向綜合考量，提到 5 月初董事會做討論。

去年國壽避險成本為 1.28%，今年仍會多使用替代避險工具，目前國壽外匯變動準備金達 206 億元，相較於去年底的 170 億元，今年多增提 35 億元，給予國壽在避險上有多一點彈性，仍會動態調整，預計今年避險成本會保持在 1% 到 1.5% 區間。

而國泰金去年現金股利收入 242 億元，今年會差不多，且會持續瞄準高股息股票等投資。

至於股利政策部分，國泰金表示，從去年第二季中美貿易戰就影響很大，主管機關也多方提醒，尤其未來人壽要接軌 IFRS 17，銀行也有資本計提等影響，在此環境下，在股利政策上就要做長期考量，兼顧未來營運成長需要。

國泰金表示，去年股息是配發 2.5 元，是這幾年來比較高的水準，但考量上述狀況，今年股利會綜合考量，到 5 月初董事會做討論。

國泰金從 2015 年起，已經連續 4 年全數配發現金股利，總經理李長庚強調，今天主委說資本市場變動很大，金融業在配現金股利上多留下來厚實資本，但投資人則希望配現金股利，會不會部分配發股票股利，現在還沒有做最後討論，股利政策會按照未來長期發展計畫、主管機關要求、及投資人需求等三面向，經理部門會多提幾個方案送董事會決議。