二大上市保全前3季EPS比拚 中保3.42元 新保1.8元

兩大保全業中保 (9917-TW) 及新保 (9925-TW) 正逐步調整業務內容，以因應人力成本走揚的壓力，新保今 (14) 日公布最新財報顯示，前 3 季稅後純益 6.87 億元，年減 9.4%，每股純益為 1.8 元。

中保則在昨日公布財報，第 3 季稅後純益 5.14 億元，季增 9.25%，年增 1.99%，每股純益為 1.16 元；累計前 3 季稅後純益為 15.1 億元，年減 15.84%，每股純益為 3.42 元。

新保第 3 季營收為 17.72 億元，毛利率為 32.86%，季減 0.23 個百分點，年減 2.51 個百分點，稅後純益為 2.69 億元，季增 0.14%，年減 2.65%，單季每股純益為 0.71 元；累計前 3 季營收 52.49 億元，毛利率為 33.08%，年減 0.93 個百分點，後純益 6.87 億元，年減 9.4%，每股純益為 1.8 元。

雖然兩大保全業前 3 季財報稅後純益均較去年同期下滑，但中保主管指出，中保前 3 季稅後純益 15.1 億元，較去年衰退是因去年認列國產 (2504-TW) 出售土地利益及處分台灣視訊蘇州廠資產，估達 4.4 億元，墊高比較基期因此出現年衰退。若扣除去年 4.4 億元業外獲利，今年前 3 季本業獲利已較去年同期成長。

中保最新財報顯示，第 3 季營收 33.14 億元，毛利率 36.26%，季減 0.56 個百分點，年增 0.44 個百分點，稅後純益 5.14 億元，季增 9.25%，年增 1.99%，每股純益為 1.16 元；累計前三季營收 98.86 億元，毛利率 36.65，年增率 0.65 個百分點，稅後純益為 15.1 億元，年減 15.84%，每股純益為 3.42 元。

中保主管指出，受到人力成本最低工資、時薪及勞健保逐年增加，多數社區、辦公大樓等用戶為減少成本衝擊，開始找尋簡化人力的解套方式，中保去年底即開始佈局，推出「中保無限＋智慧樓管方案」即所謂「換警專案」，透過物聯網服務系統，取代傳統駐衛警的人力，中保無限＋推出後，客戶數穩定成長，目前即將突破 6 萬戶。