歐股盤前─美債殖利率曲線倒掛 市場憂經濟衰退 指數期貨走跌

上週五，美債殖利率曲線出現倒掛，導致市場對經濟前景的疑慮升溫，當日美股重挫；今 (25) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週一下午 3 點 01 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.25%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.14%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.21%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.25%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.95%，深證成指下跌 1.80%；南韓 Kospi 指數下跌 1.92%，日經 225 指數下跌 3.01%；台股收跌 159.59 點，至 10479.48 點。

上週五，美債殖利率曲線出現倒掛，10 年期公債殖利率下跌，低於 3 個月期國庫券殖利率，為 2007 年以來首見，引發市場對經濟前景的擔憂，當天美股重挫，創 2019 年 1 月 3 日以來最大跌幅。

道瓊工業指數上週五收跌 460.19 點 (1.8%)，至 25502.32 點；標普 500 指數收跌 54.17 點 (1.9%)，至 2800.71 點；那斯達克指數收跌 196.29 點 (2.5%)，至 7642.67 點。

對於俄羅斯疑似干預 2016 年美國總統大選的「通俄門」事件，特別檢察官穆勒 (Robert Mueller) 已完成調查；美國司法部長巴爾 (William Barr) 公布的調查報告摘要顯示，並未發現川普競選團隊於大選期間，和俄國勾結的證據，報告亦未判定川普妨礙司法，但也沒有免除其嫌疑。

對此，美國總統川普表示，該調查「還我清白，徹底免除任何罪責」，但作為總統，竟得經歷這番調查，可謂「國恥」。

英國脫歐歹戲拖棚，首相梅伊面臨逼宮壓力，據悉，多名內閣大臣正在謀劃，於 10 天內，迫使梅伊下台，並由梅伊副手 David Lidington，擔任臨時首相。

3 月 23 日，傳有上百萬人於倫敦遊行，要求舉行二次脫歐公投，另有近 500 萬人連署請願，盼政府取消脫歐。