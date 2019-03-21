〈Fed超鴿派〉Fed放鴿川普樂 前聯準會理事：低利率和經濟成長難兼得

美國聯準會 (Fed)3 月會議決議更「偏鴿」，對數度抨擊 Fed 升息的美國總統川普來說，可謂「好消息」；不過，前 Fed 理事 Robert Heller 認為，低利率和強勁經濟成長，難以兼得，若經濟成長要達到川普的期望，Fed 勢必得提高利率。

Fed 於台北時間 21 日凌晨公布會議決議，決策官員一致同意，維持聯邦資金利率在 2.25% 至 2.5% 區間不變，且將自 5 月開始，放緩縮減資產負債表速度，預計 9 月停止縮表。

Fed 指出，去年第 4 季，經濟活動成長力道尚屬穩健，但今年已有所放緩，因此將 2019 年經濟成長率預測值，調降 0.2 個百分點，至 2.1%；預估今年失業率為 3.7%，較前次預測高出 0.2 個百分點。

川普曾多次宣稱，升息不利美國經濟；然而，Robert Heller 在接受 CNBC 採訪時表示，川普應會對 Fed 採取的立場，感到滿意，但他也將陷入矛盾，「一方面，政府期待經濟強勁成長；另一方面，他們希望維持低利率，但你無法兼得。」

Heller 建議，Fed 應於 2019 年中旬，採取貨幣緊縮政策，如此一來，在下一次經濟衰退來臨時，才有降息刺激經濟的空間。

大和資本市場首席股票策略師 Paul Kitney 預估，美國經濟可能會在 2020 年中旬，陷入衰退；值得注意的是，雖然 Fed 下修今年經濟成長預測值至 2.1%，川普政府卻樂觀預期，美國經濟會有 3.2% 的成長。