日本汽車工業協會：2019日本車市萎縮2% 恐出現4年來首度負成長

日本汽車工業協會 (Japan Automobile Manufacturers Association，JAMA) 在週一 (25 日) 發表了 2019 年的日本國內汽車需求預測。由於景氣擴張的步調趨緩，以及將於 10 月上路的消費稅增稅措施等影響，預估日本國內的汽車需求量將會較上年度減少 2.0% 至 522 萬 3400 輛，出現近 4 年來首見的負成長。

JAMA 也認為，在今年 10 月消費稅的稅率提高之前，將會出現購車熱潮；還有日本政府在汽車相關稅則上採取減稅措施之故，對於汽車銷售上也將有所助益。

日本汽車工業協會：2019 日本車市萎縮 2% 將出現 4 年來首度負成長 (圖 :AFP)

從 2019 年日本國內汽車需求預測的細目來看，輕型汽車 (K-Car) 年減 4.5% 至 187 萬 2000 輛，輕型汽車之外的一般車輛年減 0.5% 至 335 萬 1400 輛。如果屆時真的出現減少，則將是自 2015 年度以來的首次負成長。

而有別於日本汽車工業協會 (JAMA)，另一由日本車商組成的日本汽車販賣協會聯合會 (Japan Automobile Dealers Association，JADA) 在 2019 年 2 月 25 日所公布的日本 2019 年新車銷售預測 (包含輕型汽車)，則較為看好日本車市，預期新車銷量將達到 530 萬輛左右，比 2018 年出現微幅成長，在態度上較為樂觀。

JADA 的小關真一會長預期，在 2019 年 10 月日本消費稅調漲前，預估將會有一波龐大的市場需求產生，不過他也說道，「目前第一線的銷售人員，尚未在銷售上感受到有明顯增長」。