Google Maps在日出包 日本圖資龍頭Zenrin股價重挫

根據日本複數媒體報導，自日本時間 21 日晚間開始，許多的小型巷道、公車站牌以及林道等消失在 Google Maps 上，還有許多的道路形狀也變得怪異，原本在地圖右下方的 Zenrin(9474-JP) 版權字樣也不見蹤影。這對日本使用者造成極大的不便及困擾，在網路上也引起廣大的回響。也造成 22 日 Zenrin 的股價大跌。

(圖：Investing.com)

日前谷歌 (GOOGL-US) 在 2019 年 3 月 6 日時表示，由該公司所新開發的街景服務 (Street View)、以及包含交通機關與第三方機構情報的新地圖服務，將於數週內開始提供。

而與谷歌有合作關係的日本地圖情報龍頭廠商「Zenrin」，則是在本月 21 日時被發現其公司名稱消失在「Google Maps」的地圖畫面上。Zenrin 受此影響，公司股價在 22 日一度較上一交易日重挫 17% 至 2457 日圓，創下 2019 年 1 月 25 日以來的近 2 個月新低；當天的收盤價為 2473 日圓，下跌 16% 創下 1996 年在東京證券交易所上市以來最大跌幅。

針對日本媒體的詢問，Zenrin 的發言人表示，該公司名稱在 22 日自 Google Maps 上消失是事實，但是對於與谷歌之間的合作關係則未作出評論。而在谷歌方面，也同樣未作出正面回應。

對於自家地圖服務出包，日本谷歌公司在 22 日公開承認相關問題，也向大眾表達了歉意。並表示「會努力的早日解決問題，並已展開相關調查」。

谷歌在 2005 年之後，即在日本的 Google Maps 服務上使用 Zenrin 所提供的地圖情報。外界推測這回日本 Google Maps 之所以會出包，應該是谷歌與 Zenrin 之間的合作關係發生了變化。