滬深盤後 - 隨美股下挫 保險證券慘跌 上證指數大跌近2%

在美股上週五大跌之後，亞洲股市今 (25 日) 普遍開低，陸股也未能逃過，3 大股指跌幅均逾 1%。盤中券商、廣電系概念股持續殺跌，午後雖有軍工股強勢做多，但未改大盤走勢，臨近尾盤陸股再殺一波，讓指數收於低位。

截至收盤，上證指數收報 3043.03 點，跌 1.97%；深成指報 9701.70 點，跌 1.80%；創業板指數報 1668.84 點，跌 1.48%。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

成交金額方面，上證指數成交額人民幣 3754 億元，深成指數成交人民幣 4440 億元，兩市合計成交 8194 億元。值得注意的是，滬股通淨流出 73.05 億，深股通淨流出 30.81 億，北向資金合計淨流出 103.86 億，創 2015 年 7 月以來新高。

產業方面，除少數概念股之外，多數題材股轉為走弱。受利多消息刺激，軍工、科創板影子股掀漲停潮，工業大麻概念續強，東風股份、順灝股份均連兩日漲停，誠志股份止步連 4 漲停，但收盤漲幅仍超 8%。

金融、稀土、白酒板塊跌幅居前。其中保險、證券類股跌近 4%，銀行、釀酒等權重板塊跌超 2%。

展望後市，西南證券高級策略分析師朱斌表示，隨著歐美經濟逐步顯示出衰退跡象，外圍市場動盪的風險在加劇。在風險指標來看，美債收益率倒掛已經非常明顯，接近於前兩次市場倒掛的極值附近。上兩次美債收益率倒掛出現極值，一次是 2000 年初，一次是 2007 年初。當時緊接著就是納斯達克泡沫破滅與金融危機。此次美債殖利率倒掛再近極值，引發市場擔憂。

天風證券認為，在未來美股走弱的一個階段裡面，外資流出對國內消費白馬的影響需要密切關注。倘若國內消費白馬由於美股走弱、外資流出導致了一個階段的下跌，那麼在美股和外資最恐慌、VIX 指數高位的時候，去抄底消費白馬，性價比會非常高，因為長期來看，還會有更多外資要進來，對白馬股估值體系的重建仍然在路上。

光大證券表示，二季度經濟下行壓力仍然較大，在沒有新增利好的情況下，預計 A 股市場維持震盪，考慮科創闆對所屬行業的示範效應及一季報業績發布，自下而上選擇優質 TMT 板塊公司，同時繼續關注醫藥、基建、金融等基本面紮實、漲幅有限的板塊。