陸股下跌原因找到了？監管明令券商排查配資風險

陸股昨 (13 日) 大幅修正，今天也在開盤後走跌，一些投資人認為，這與近日監管層召集部分券商，要求排查配資風險，而相關消息在昨天曝光有關。

陸媒報導，監管機構召集券商一事已獲確認，中國證券業協會近日召集部分券商，召開有關規範訊息系統外部接入、防範場外配資風險的專題會議，期間證監會相關監管人士到場，並對券商傳達相關要求。

相關監管人士在會上提出，要深刻反思，並汲取 2015 年股票市場異常波動的教訓，證券公司須切實履行主體責任，做到勤勉盡責，規範證券從業人員的執業要求。

監管人士特別提出，要嚴格進行規範，排查相關風險。並提出營業部及從業人員不得為場外配資提供便利。此外，還要求投研部門需要客觀、例行、謹慎發表觀點言論，避免誇張、情緒化語言等。

監管上個月已開始要求

早在 2 月 25 日，證監會新聞發言人已經特別點出場外配資的問題，並表示，證監會密切關注，指導有關方面依法加強對交易的全過程監管。各證券公司要嚴格執行經紀業務及融資融券客戶適當性管理，加強異常交易監控，認真做好技術系統安全防護。

作為場外配資較為集中的地區，廣東、浙江證監會在 3 月上旬，已率先召開座談會了解場外配資情況。

業者指出，部分券商走在合規邊緣提供系統供配資公司使用的原因，在於配資公司能夠為券商帶來更多交易佣金，因此能夠形成利益同盟。

分析師仍看好後市

對於監管收緊可能對股市帶來的短期打擊，國泰君安證券研究所所長黃燕銘在上海春季策略會最新觀點表示，如果情況屬實，這應該是個非常有必要的措施，有利於股市的健康發展。

黃燕銘表示，繼續看好後市，「上了車的，不要急著下車；沒有上車的，趕緊上吧，回調就可以上車。行情還沒有走完，後面還有。」

黃燕銘指出，2900-3200 將是重要的阻力位，因為這裡是曾經的籌碼密集區域，最近大盤在這裡反复盤整也證明了這個特點。但是市場後續阻力有限，未來指數有望突破 3200。