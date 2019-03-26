〈財報〉陸面板廠京東方獲利衰退逾50% 股價重挫逾3%

京東方表示受到面板產業自去年下半年進入調整期，智慧手機、平板電腦、NB、顯示器、電視等主流市場需求不振，導致面板價格下滑，特別是電視面板價格下滑幅度更大。

同時，軟性 AMOLED 市場擴張不如預期，且產能快速釋放使市場競爭更為激烈。各項不利因素影響去年集團獲利表現。財報傳來的利空，導致京東方股價開盤重挫逾 3%。

圖: 東方財富網, 京東方股價日線

2018 年財報重點

營收達人民幣 971.1 億元，年增 3.53%。

歸屬於上市公司股東的淨利人民幣 34.4 億元，年減 54.61%。

EPS 人民幣 0.1 元，計劃每 10 股配發 0.3 元現金股利。

去年政府補助資金達人民幣 20.74 億元，在扣除包含政府補助在內的非經常性損益後，公司 2018 年扣除非經常性淨利達人民幣 15.18 億元，年減 77.28 %。

去年京東方面板整體出貨量保持全球第一。旗下五大領域：智慧手機、平板電腦、NB、顯示器、電視等五類面板出貨量均為全球第一。

展望景氣看法

今年，京東方的業績仍然將承受壓力，因為隨著面板市場供過於求、價格下滑，已使得京東方的淨利去年呈現逐季減少趨勢，今年面板市場供過於求的情況仍會持續。

不過，京東方預期折疊式手機將帶來的軟性 OLED 面板的風潮，加上中國政府超高畫質產業政策等，可為營運帶來新的成長機會。

此外，為了減少面板部門對整體集團營運的影響，京東方正全力朝向健康醫療等新興業務發展。今年將投資人民幣 136 億元建設北京京東方生命科技產業基地一期項目。其中，智慧醫工核心能力中心項目投資人民幣 83 億元，數位醫院項目投資人民幣 53 億元，計劃將在 2022 年開始營運。

市場觀點

奧維云網副總裁董敏指出，京東方作為全球面板大廠，在面板產業景氣下滑週期下，所受的衝擊自然也大。對於未來兩三年，面板業將進入超大型尺吋和小型軟性面板需求高成長期，如何能夠更快地找到產品應用，且有效地分配資源，對京東方來講特別重要。