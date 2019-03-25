中石化獲利不如預期 股價跌逾2%

中國石化昨 (24) 日公布去年財報，獲利不如預期，法人調降每股目標價，導致股價開盤下挫逾 2%。

圖: 東方財富網, 中石化日線

2018 年財報重點

營收人民幣 2.89 兆元，年增 22.5%。

淨利人民幣 630.89 億元，年增 23.4%。以國際會計準則計算，淨利 616.18 億人民幣，年增 20%，市場預期人民幣 658 億元。

EPS 人民幣 0.521 元，期末配息每股人民幣 0.26 元，全年配息人民幣 0.42 元。國際會計準則 EPS 人民幣 0.509 元。

已連續三年成為「三桶油」(中石化、中石油、中海油) 中最賺錢的公司。

去年資本支出為人民幣 1180 億元，其中勘探及開發業務資本支出人民幣 422 億元，占總資本支出 36%。今年預估資本支出人民幣 1363 億元，勘探及開發業務資本支出的比重將提升至 44%，達人民幣 596 億元。

去年中國境內原油產量 2.48 億桶，年增 0.02%，天然氣產量 9773.2 億立方英呎，年增 7.1%，加工原油 2.44 億噸，年增 2.3%。

去年「中國石化」品牌油站增加 28 座，達 30,661 座。

今年展望

中石化表示，考慮今年產油國供應量、全球需求量，及地緣政治等因素，預估今年國際油價將會出現較大幅度的震盪。

此外，中國發展仍處於重要戰略機遇期，能源生產和消費革命步伐加速，中國政府在油氣體制改革上持續深化，能源及化工產品需求將保持成長。

今年原油總產量目標為 2.88 億桶，約與去年相當，天然氣生產計劃則年增 4%，達 1.02 兆立方英呎，至於加工原油則達 2.46 億噸。

法人反應

中石化公布財報後，高盛調降其目標價，由每股 7 港元下修至 6.75 港元，投資評等維持中性不變。不過，瑞信則調升中石化目標價至 6.2 港元，評等為「中性」。