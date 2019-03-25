永豐金擬配現金股利0.636元 優於市場預期 殖利率達5.68%

永豐金 (2890) 獲利連三年成長，董事會 22 日通過，2018 年盈餘配發現金 0.636 元，繼 2011 年以來再度全配現金股息，殖利率達 5.68%。永豐金 2018 年稅後純益 94.12 億元，年增 3.61%，獲利連三年成長，每股稅後純益 0.84 元，股東權益報酬率 (ROE) 為 6.72%，其中手續費淨收益 99.51 億元，創歷史新高。
永豐金睽違八年，再度全配現金股利，配發率為 75.71%，優於市場預期。依 22 日收盤價 11.2 元計，現金殖利率達 5.68%。
展望 2019 年，永豐金持續提升核心收益成長，持續發展「開放銀行 (Open Banking)」、導入生物辨識科技，並深化公司治理、永續發展與風險控管等營運重點。
永豐金 (2890) 獲利連三年成長，董事會 22 日通過，2018 年盈餘配發現金 0.636 元，繼 2011 年以來再度全配現金股息，殖利率達 5.68%。永豐金 2018 年稅後純益 94.12 億元，年增 3.61%，獲利連三年成長，每股稅後純益 0.84 元，股東權益報酬率 (ROE) 為 6.72%，其中手續費淨收益 99.51 億元，創歷史新高。