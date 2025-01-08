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台股交投熱！永豐金2024大賺223億元再創新高 EPS 1.76元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-08 17:23

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台股交投熱！永豐金2024大賺223億元再創新高 EPS 1.76元。（鉅亨網資料照）

永豐金 (2890-TW) 公布 2024 年 12 月自結獲利，單月稅後純益 10.83 億元，月增 8.2%、年減 6.7%，累計全年稅後純益 223.02 億元，為連續兩年突破歷史新高，年成長 12.8%，EPS 達 1.76 元，年化 ROE 為 11.33%。永豐金表示，主要受惠於 2024 年資本市場熱絡，銀行與證券子公司獲利皆創歷年最佳水準。

就主要子公司單月表現來看，永豐銀行 12 月稅後純益 7.83 億元，月減 32.5%，獲利減少主因為年底信用卡商譽減損及提存費用增加所致。永豐金證券 12 月稅後純益 3.68 億元，月增 55.3%，主要受惠於承銷部位利益回升。


永豐金 2024 年累計稅後純益 223.02 億元，較 2023 年大增 25.38 億元、增幅 12.8%，為金控成立以來首度全年獲利突破 200 億元。

永豐銀行全年稅後純益 174.63 億元，年增 13.97 億元、增幅 8.7%，連續四年創下年度歷史新高，利息淨收益、手續費淨收益及金融交易相關收益皆有成長。 

永豐金證券全年稅後純益 58.28 億元，年增 19.92 億元、增幅 51.9%，亦繳出超越 2021 年的新高水準。2024 年受惠於台股價量齊揚，手續費淨收益與資本利得皆有大幅成長。

永豐金去年底宣布，將以現金 + 換股方式併購京城銀，每 1 股京城銀普通股將換得新台幣 26.75 元現金與 1.15 股永豐金普通股，預估「聘金」將近 600 億元，屆時京城銀將成永豐金持股 100% 之子公司。雙方將於 2025 年 3 月 3 日召開股東臨時會，提請股東通過本合併案，並於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日，預計最快第 4 季完成。

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