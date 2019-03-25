永豐金旗下永豐金證雙平台策略發威 今年擬導入AI發展目標到期式理財

永豐金 (2890) 旗下永豐金證券發展信託及複委託雙平台策略，一舉奪下三大獎項肯定，2019 年將自財管平台導入 AI(人工智慧)，從理財健檢、產品策略到客戶量身規劃目標到期式理財法，提供完整及高效率的財富管理服務。永豐金證券指出，以兩大主力發展證券財管業務，包括財管信託(共同基金)、海外複委託(股票、債券、ETF)，截至 2019 年 2 月底，財管信託規模達 129 億元，複委託交易量於今年前 2 月突破 500 億元，根據最新專業雜誌評鑑，奪下證券業「最佳財富管理」、「最佳業務團隊」與「最佳財富增值」三大獎項。



永豐金證券總經理江偉源表示，永豐證以四年時間積極強化財管業務團隊，輔導訓練營業員成功轉型、通過相關證照考試，成為專業理財人員，並對外招募學經歷俱佳的新血加入，同時建立財富管理行銷支援團隊。



展望 2019 年，江偉源指出，將透過 AI、大數據分析，結合目標導向理財法，精準找出客戶需求的產品，提升 FinTech 服務戰力，協助客戶由 AI 精算得到理財健檢及適合的商品挑選，使投資人達至目標到期式的投資規劃，並由具備大數據與 AI 潛力的新生代金融科技人才提供服務，於金融科技、商業模型中取得先機。