新世紀彌補虧損減資逾77% 並延長設備折舊年限 減輕費用1.55億元

為了改善財務結構，新世紀 (3383) 大舉彌補虧損，減資幅度高達 77.25%，資本額將從 30.7 億元降至 7 億元；另外，公司決定今年起，LED 製程設備、儀器及機電等部分機器設備之估計耐用年限自 6～15 年延長為 11～20 年，全年折舊費用負擔減少 1.55 億元。自從 2015～2017 年以來，新世紀都是處在虧損狀況，每股虧損 5.75 元、6.84 元以及 2.01 元，去年虧損有收斂，全年營收達 9.02 億元，稅後淨損 3.42 億元，每股稅後淨損 1.11 元，截至去年第三季每股淨值為 2.67 元。



為了改善財務結構，新世紀董事會亦決議在 2 千萬額度內，發行現金增資、GDR 或是私募案，將於 6 月 26 日股東常會，討論彌補虧損減資案，以及相關增資案。