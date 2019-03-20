〈永豐金法說〉祭金控五大經營主軸 海外收益力拚雙位數成長

永豐金 (2890-TW) 今 (20) 日舉行法說會，總經理朱士廷祭出金控五大經營主軸，其中衝刺海外收益部分，力拚雙位數成長，並擬瞄準新南向政策，朝東南亞新設據點。

永豐金金雞母永豐銀行，去年稅後純益 96.54 億元，年成長 22.3%，在放款方面，去年總放款年增為 6.6%，成長動能主要來自法金放款年增 12.3%，其中大型企業放款和中小企業放款分別成長 10.4% 及 15.9%。

永豐銀行總經理莊銘福表示，今年在既有市占下，放款希望能維持年增率雙位數的成長目標。

而永豐金證券部分，去年稅後純益 4.65 億元，年減 59%，總經理江偉源表示，去年因為債券部位較高，且債券部位都在交易部位，所以波動大時衝擊收益，不過今年已經把債券部位降到安全水位，且希望以穩定收益為主，今年會提升通路經營效率、持續發展複委託業務等，「去年是最壞的情況，今年有信心回到 2017 年水準。」

永豐金祭出金控五大經營主軸，分別為：一、提升手續費收入；二、衝刺海外收益；三、強化資產配置、增進經營效率；四、積極進行數位轉型；五、深化公司治理、永續發展與風險控管。

其中衝刺海外收益部分，朱士廷表示，去年海外業務 (含 OBU) 的營收占比為 25%、獲利占比則達 43%，今年海外收益期望有雙位數的成長，也有新設東南亞新據點的計劃。

朱士廷表示，永豐金衝刺海外業務，去年海外業務的營收占比為 25％、稅前獲利占比則達 43%，今年海外收益期望有雙位數的成長，也有新設東南亞新據點的計劃。

而在數位轉型部分，莊銘福則透露，下半年會推出類似 Richart 的數位帳戶業務，此時才推數位帳戶業務主要是著眼長期發展，因為這類族群是鎖定社會新鮮人「小白族」，初期對銀行獲利不會太大貢獻，但會是一個長期投資，還是要培養客戶對品牌忠誠度，但不會有次品牌的計畫。

此外，談到純網銀來勢洶洶，朱士廷表示，永豐銀已有既定客戶，有自信可以接受純網銀的挑戰，目前銀行競爭態勢很激烈的狀況下，純網銀進來，會帶來什麼破壞式創新值得再觀察。