〈永豐金法說〉股利政策釋利多 為吸引外資青睞 拉高現金股利比重至逾7成

永豐金 (2890-TW) 今 (20) 日舉行法說會，去年稅後純益 94.12 億元，年增 3.61%，為連續三年成長，每股純益 0.84 元，總經理朱士廷表示，股利政策方面，2014 年起現金股利比重就已逐步攀升，今年將進一步拉高現金股利比重至超過 7 成，可望創金控成立以來新高，為了吸引外資及機構法人，未來將以配發現金股利為主。

朱士廷表示，永豐金去年稅後純益 94.12 億元，年增 3.61%，為連續三年成長，每股稅後純益 0.84 元，股東權益報酬率 (ROE) 達 6.72%。不但獲利連三年成長，去年金控手續費淨收益達 99.51 億元，更創下歷史新高，主要成長動能為銀行保險手續費收入成長 20%，證券手續費收入成長 7.6%，未來金控將持續朝向拉高手續費收入目標邁進。

對於各界關注的股利政策，朱士廷表示，過去四年全體金控平均配發率為 72-75%，今年永豐金的配發率會朝向業界水準相當、甚至更高配發，而現金股利比重部分，發放現金股利已是趨勢，永豐金從 2014 年起，現金股利的比重就逐步拉高，五年前配發 30%、前年 50%、去年 70%，今年會超過 70%。

朱士廷表示，股東都希望拿到現金配股，尤其外資、機構法人都希望拿到股息回來，而不是拿回股票，為了吸引外資及機構法人，未來都會朝現金股利為主方向配發。