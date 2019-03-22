【華冠投顧】預期下周摩台期高檔結算

◆盤勢分析

《南電、亞光》大漲創高 《這個族群》可留意

週三 (3/20) 曾提過「台指期如期於高檔結算之後，短線數據變得不利多方，但如果在數據不佳的狀況下還可以持續墊高，操作上就別擅自預設高點」。

接連兩天觀察 "大盤委賣張數" 依舊偏重，但昨天藉由誘空，今天藉由滾量，讓指數持續創高，多頭至今控盤仍相當穩健，今日終場大盤 + 29 點，OTC 指數 + 0.18%。

近期台股因為具備投信季底作帳、期貨拉高結算、融券強迫回補的優勢，以致賣壓雖重但日Ｋ棒卻能天天呈現高點過高、低點不破低的排列，在亞股當中算是一枝獨秀，不過今天大盤Ｋ棒出現了高檔帶量十字線，由於 "高檔十字線" 是市場上人人耳熟能詳的技術面訊號，因此下週一大盤的走法對短線多頭信心而言相當重要。

一般教科書定義十字線若出現在高檔且隔日收盤價低於十字線低點，便視為反轉訊號，因此今日低點成為極短線值得留意的多方防守點，一旦跌破將可能導致獲利了結賣壓出籠，但盡信書不如無書，如果破線不帶量，反倒有可能是刻意的甩轎兼誘空手法，只能當作是漲多整理，不要一下子就看很空。至於多頭最重要的防守點仍看 "上週五低點 10370"，預計下周 3 月摩台期在高檔區結算。

＜疾風知勁草 拉回吃到飽＞

學員卡位並公開分享的《8046 南電》，昇楷上週四 (3/14) 提醒「量極縮守季線後，見到 "初步轉強訊號"」，至今急噴逾 23%，逢高依照移動停利點操作即可。

本週二 (3/19) 運用同樣邏輯卡位，當日 "盤後影音" 亦提及的「量極縮守支撐」之個股《3019 亞光》，受惠於搶潛望式鏡頭商機發酵，卡位三天急噴近 22%，同樣逢高依照移動停利點操作即可。

這兩天依樣畫葫蘆陸續卡位「量極縮守支撐」標的，同時可留意某個可望開始輪動的族群，歡迎加入昇楷投資園地，伺機即時分享潛力股及盤勢追蹤。

＜強弱勢股＞

今日強勢股部分，「台北國際自行車展」下週即將登場，《9921 巨大》、《9914 美利達》、《1526 日馳》... 等聯袂衝高；受惠財報利多或股利政策加持，表現亮眼的有《3596 智易》、《8046 南電》、《6577 勁豐》...，單兵突破股則有《4180 安成藥》、《3540 曜越》、《8299 群聯》、《2377 微星》... 等。

今日弱勢股照舊集中在高基期股，如《2488 漢平》、《3376 新日興》、《3653 健策》、《4906 正文》、《3455 由田》... 等。再次提醒近期不少高基期股陸續修正，有些個股不但修正速度很快甚至浮現作頭跡象，操作上勿輕易追高。另被動元件三巨頭目前除《2492 華新科》有守月線外，《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》依舊壓在彎頭月線之下，在重上月線前依舊保守看待。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

