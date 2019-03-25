近日IPO熱潮對美股而言 可能是個問題？

數十億美元的私有企業今年春季蜂擁上市。但是背後最大的驅動因素是恐懼，而不是興奮。

在第 1 季公開募股放緩之後，牛仔服飾巨頭 Levi Strauss (LEVI-US) 上週首次亮相紐約證券交易所 (NYSE)，股票收漲 31%。

下一棒輪到共乘服務 Lyft，預計本週在納斯達克上市，市值估計可達 230 億美元。社群媒體 Pinterest 的進度已加速，上週五 (22 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交其 IPO 招股說明書。

據《路透》報導，Uber (優步) 目標估值已達到令人吃驚的 1200 億美元，計劃在 4 月發布其招股說明書並啟動 IPO 的路演。Slack 和 Palantir 也在 2019 年的上市隊伍中。

但據部分業內專家看法，一個充滿活力，神清氣爽的 IPO 市場並不一定是多頭跡象。反而可能代表這些企業的私人投資者，正急著想兌現他們持有的籌碼。

本月的上市熱潮可追溯到去年年底。很多這些企業本可以在 2018 年下半年上市，但延後了。然後是 12 月，迎來經濟大蕭條之後最糟的一個月。

ACG Analytics 總經理 Larry McDonald 表示，在私下拜訪過這些矽谷客戶後，它們最感到遺憾的是未能在 12 月前上市。

他說，「他們早應在去年就完成 IPO，但他們竟然就延後了。」「未能上市對這些傢伙的打擊非常巨大。」

McDonald 說，多數打擊來自對其風險管理的批評。但幸運的是，對於新創企業來說，聯準會 (Fed) 的評論已經挽救了一切。在 12 月表明可能會再升息 2 次後，Fed 建議今年不會升息。這番立場推升股票，為這些企業如今上市提供了可靠的背景。

他表示，許多私募股權和風險資本投資者現在「驚慌失措」。

McDonald 表示，如今的 IPO 基本上是一群「非常聰明的私募股權投資者在錯過第 4 季時期並面對 20% 的股市跌幅後，迎來循環末期的市場競標。」

這些循環末期訊號包括全球經濟放緩和債市預示經濟衰退。

根據 Refinitiv Tradeweb 數據，上週五 3 個月期國債殖利率與 10 年期國債殖利率間的差距自 2007 年以來首次出現負值，也就是所謂的殖利率曲線倒掛。這種情況發生在短期利率超過其長期利率時，投資人普遍認為這種現像是不久的將來會出現經濟衰退的一個指標。

在上週 Fed 發布謹慎的前景後，道指週五收盤下跌 460 點。

在 Levi Strauss 之前，第 1 季的 IPO 是緩慢的，部分原因是政府關門。（圖: AFP）

負責審核 IPO 上市流程的 SEC 一直關閉，直到國會和總統達成協議為政府提供資金。在此期間這些希望上市的公司無法在 35 天的關門期間內提交必要的 IPO 文書工作。

可以肯定的是，IPO 的爆發也可能是個好時機。企業希望在夏季來臨、華爾街開始休假之前完成。第 2 季進入市場可以確保它們在夏季之前對美國主要大城的投資人進行的路演或一系列說明會能得到足夠的關注。

LJH Investment Advisors 總經理 Larry Haverty 表示，第 1 季的上市熱潮是「貪婪而不是恐懼」，「這將一直發生，直到一切結束。」「但 IPO 的繁榮幾乎從未結束。」

根據 Lyft IPO 的超額認購以及 Levi 的成功上市，他表示，投資銀行家們可能希望趕快推出這些 IPO。他們可能會告訴客戶，「IPO 的大門雖是開放的，但 Lyft 和 Levi Strauss 帶動的上市熱潮，我們最好能夠好好把握住。」

Haverty 表示，「這是金融基本常識， 打鐵要趁熱。」「如果你是一家現在正在打算出售股票的科技公司，那麼在這個地球上絕對沒有理由你賣不出去。」