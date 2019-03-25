阿里巴巴計劃收購以色列AR公司Infinity AR

根據 CalcalisTech 報導，以色列 AR 草創公司 Infinity Augmented Reality Israel Ltd. 首席執行官 Motti Kushnir 在接受媒體採訪時表示，阿里巴巴將收購 Infinity AR。
阿里巴巴在三年前開始投資該公司。根據 Infinity AR 發布的新聞稿顯示，該公司將加入阿里巴巴旗下的以色列機器視覺研究實驗室，但未詳細公布任何收購金額細節。
不過，依照 Globes 引用市場預估收購金額，阿里巴巴支付逾 1000 萬美元。
Infinity AR 成立於 2013 年，總部位於特拉維夫大都市區的 Ramat Gan，開發 AR 軟體。Kushnir 介紹，2016 年該公司從阿里巴巴和日本娛樂及 IT 公司 Sun Corporation Ltd. 募集 1800 萬美元的資金。截至目前為止，該公司已募集 2500 萬美元。
Kushnir 透露，公司目前擁有 25 名員工，被收購後將全部加入阿里巴巴的以色列機器視覺實驗室。
而實驗室主管 Lihi Zelnik-Manor 在新聞稿中表示，「這支才華洋溢的團隊為傳感器融合、計算機視覺和導航技術帶來獨特的專業技術。」