阿里巴巴計劃收購以色列AR公司Infinity AR

根據 CalcalisTech 報導，以色列 AR 草創公司 Infinity Augmented Reality Israel Ltd. 首席執行官 Motti Kushnir 在接受媒體採訪時表示，阿里巴巴將收購 Infinity AR。

阿里巴巴在三年前開始投資該公司。根據 Infinity AR 發布的新聞稿顯示，該公司將加入阿里巴巴旗下的以色列機器視覺研究實驗室，但未詳細公布任何收購金額細節。

不過，依照 Globes 引用市場預估收購金額，阿里巴巴支付逾 1000 萬美元。

圖: AFP

Infinity AR 成立於 2013 年，總部位於特拉維夫大都市區的 Ramat Gan，開發 AR 軟體。Kushnir 介紹，2016 年該公司從阿里巴巴和日本娛樂及 IT 公司 Sun Corporation Ltd. 募集 1800 萬美元的資金。截至目前為止，該公司已募集 2500 萬美元。

Kushnir 透露，公司目前擁有 25 名員工，被收購後將全部加入阿里巴巴的以色列機器視覺實驗室。

而實驗室主管 Lihi Zelnik-Manor 在新聞稿中表示，「這支才華洋溢的團隊為傳感器融合、計算機視覺和導航技術帶來獨特的專業技術。」

