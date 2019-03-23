通用汽車投資3億美元在密西根廠生產電動車 新增400個職缺

通用汽車 (GM-US) 週五 (22 日) 表示，該公司正在其位於密西根州的 Orion 裝配廠投資 3 億美元，增加 400 個工作崗位以生產新的電動車。

該公司表示，這筆投資是通用汽車承諾在美國投資 18 億美元的一部分，該投資計畫將創造 700 個新的就業崗位，並為 6 個州的 28000 個就業崗位提供支持。

通用汽車 CEO Mary Barra 表示，「這麼做是很合理的，因為雪佛蘭 Bolt EV 就是在 Orion 建造的，這裡有一群優秀的員工隊伍，」「因此這裡也有足夠的產能做到這一點，並且此地也能產生協同作用。」

她透露，新款電動車將使用通用汽車的雪佛蘭品牌，將在「一兩年內問世」。

Barra 表示，「我們尚未決定具體發表日期，」「之後將會有更多關於產品細節的訊息。如今我們只是專注於 Orion 的勞動力。」

通用汽車原本打算在美國以外的地方建造這款新車。該公司表示，由於新車將以生產目前在 Orion 生產的雪佛蘭 Bolt 電動車所用平台的高級版本為基礎，因此決定將產線移回美國國內。

此外，將生產轉移到美國本土也「支持達成協議的美國、墨西哥和加拿大協議 (USMCA) 中的原產地規則」。

汽車勞工聯合工會 (UAW) 副總裁 Terry Dittes 指出，「Orion 的員工們知道今天的宣布將為 UAW 本地 5960 名會員未來幾年在密西根州打造通用汽車未來產品時，提供 400 多個新工作崗位。」他也是負責與通用汽車談判的 UAW 代表。「今天通用汽車承諾投資 3 億美元與我們 UAW 成員一起建造這種電動車，這是通用汽車投資在美國保持未來製造業工作的良好開端。」

通用汽車去年年底表示，計劃關閉北美的 5 家工廠，並在重組業務以提高獲利能力的同時削減 14000 個工作崗位。

關閉該公司位於俄亥俄州 Lordstown 的工廠的舉動引發了美國總統川普的批評。

但 Barra 沒有直接評論川普的批評。她說，「在我們要發布這樣的公告時，我們會依規定向政府說明，其餘的我就不多說了。」她補充說，通用汽車「致力於投資」，該公司一直在盡力應對變化，因為部分車型的銷售明顯成長，像是卡車、跨界車和電動車。