Levi's IPO首日股價飆 交易員制服大解放

為搶搭 IPO 熱潮，世界牛仔褲龍頭 Levi Strauss（Levi's），週四 (21 日) 這家百年老店在睽違 34 年後重新掛牌上市。

週四 (21 日) 美股開盤交易後，市場反應熱烈，Levi's (LEVI-US) 股價一度飆升逾 36%，盤中暫報每股 22.65 美元。

Levi's IPO 首日股價走勢圖。

睽違 34 年，百年老店 Levi's 重啟上市計劃，週四 (21 日) 在紐約證券交易所重新掛牌，預計將上市近 3700 萬股，募資 6.23 億美元，代碼為 LEVI，有趣的是，該交易所還特別放寬服裝要求，允許交易員穿牛仔服飾上班。

成立於 1853 年的 Levi's，自 1971-1985 年曾是一家上市公司，爾後隨著 Levi's 利潤下滑，公司股價下跌，Levi Strauss 的後裔於 1984 年以 17 億美元的槓桿收購將公司私有化。

Levi's IPO 首日，交易員制服大解放，允許穿牛仔服飾上班。(圖：AFP)

Levi's 的 IPO (首次公開募股) 發行價定於每股 17 美元，高於此前傳出的 14 至 16 美元的發行區間，並以雙層股權結構進行交易。

Levi's 招股說明書內容披露，每個 A 類股票將有權投 1 票，每個 B 類股票將有 10 票，B 類股票主要由企業創始人 Levi Strauss 後代持有，這代表 Levi's 表面是一家上市公司，但仍是以家族企業模式來經營。

據了解，Levi 在 IPO 過後，其家族仍保持著大約 80% 的投票權。

近來雙重股權結構儼然成為 IPO 常態，因為這大幅提高了管理者的決策權。Levi's 招股說明書內容披露：「’Levi Strauss 家族有能力控制提交股東批准的事項的結果，限制投資者影響公司事務的能力。」

Levi's 的故事

Levi's 源自於 1853 年，一位來自巴伐利亞的美國移民 Levi Strauss 搬到了美國加州，20 年後他與一位裁縫師合作，將使用鉚釘製作一條褲子的想法申請專利，發明第一件藍色牛仔褲。

Levi's 目前擁有的品牌為 Levi's、Dockers、和 Denizen，該公司經營約 2900 家門市，其產品在 110 個國家的約 5 萬個零售點銷售。

在美國牛仔褲市場，Levi's 為牛仔褲龍頭，市占為 12.1%，其次為 VF 集團 Wrangler (4.8%) 與 Gap 副牌 Old Navy (4.2%)。