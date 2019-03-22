「鉅亨買基金」: 股市瘋漲，該停利嗎？

今年以來，全球股市輪流大漲，已開發國家股市與新興市場股市分別上漲 11.12% 與 9.11%，與去 (2018) 年底的悲觀情緒成鮮明對比。在全球經濟數據持續轉弱下，投資人不免擔心漲勢將盡，並考慮逢高獲利了結。但停利真的是好方法嗎？「鉅亨買基金」認為，做好資產配置，會比抓停利停損的時間點更有利績效。

停利到底有幫助嗎? 「鉅亨買基金」試算，若投資人於 1988 年買入美股後，便忘記這筆投資，截至今年 2 月底，此投資的平均每年報酬率高達 10.3%。若投資人聽信投資專家建議，每年都嚴格執行停利計畫，也就是每月底定期審視年至今報酬，例如若報酬率超過特定幅度，便將美國股票換成美國政府債券，年底再調回美國股市，則投資人報酬將受到嚴重侵蝕。

且停利水準越低，投資人受到的傷害就越大，若 15% 時啟動停利機制，投資人年化報酬率將降低至 9.5%；若停利水準調整成 5% 時，年化報酬率將大幅下滑至 5.9%。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，透過研究，停利帶來的好處遠低於壞處，標準差降低幅度遠低於報酬率下滑程度，報酬風險比也會跟隨惡化，那停利加上停損呢？同樣從 1988 年以來，若投資人同時採用停利與停損機制，投資人報酬率惡化的程度遠高於單純停利機制。

張榮仁進一步解釋，若停利與停損條件都設在 15%，投資人平均報酬率進一步降低至 7.4%；只有停利停損幅度調整成很低的 5% 時，停利停損機制的平均報酬率才好於單純停利機制，但也仍低於長期持有策略本身。

「鉅亨買基金」指出，投資人往往認為停利與停損有助於平衡報酬與風險，可以讓投資人賣在高點並買在低點，但該策略實際回測結果卻慘不忍睹，傳統的資產配置才是調整風險與報酬的正確方式。

同樣從 1988 年以來，若投資人將六成資產配置於美國股票、四成於美國政府債券，且每年底再平衡一次，則該資產組合的年化報酬率為 8.8%、標準差為 8.6%，無論是報酬率、標準差或報酬風險比都優於停利與停損加停利策略。

「鉅亨買基金」強調，投資不能怕漲多，資產配置才是王道。「鉅亨買基金」認為，投資人別小看 2% 的差距，若投資人於 1988 年買入 1 萬元美國股票基金，長期持有投資人目前獲利 18.3 萬元，10% 停利與 10% 停損停利投資人獲利才 9 萬多元。因此，建議別再害怕市場短期是否漲太多，分散配置於股票與債券型基金，才是王道。