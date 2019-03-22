【安聯投信】台股續攻高 周線連二紅

22 日台股早盤在電子傳產權值股同步開高帶動下，指數一度衝高至 10667.94 點，續攀近五個月新高，惟盤中漲幅逐漸收斂，終場以上漲 29.52 點，收在 10639.01 點，成交值為 1308.55 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前台股跟隨美股還是處於偏多格局，在 Fed 維持鴿派，加上中美貿易沒有更多負面消息，預計短期內仍可維持在高點震盪。

廖哲宏表示，目前盤面主流仍維持在長期趨勢股票，如 5G 產品規格提升等有長期趨勢的股票，以及傳產的紡織等，仍相對受市場較多青睞。

值得注意的是，廖哲宏表示，短期資金仍集中在 5G 相關議題的個股。然類股漲多且資金過度集中則須留意業績無法跟上可能隨之而來的修正。現階段，盤勢仍偏向電子盤，但仍要提防短線電子漲多修正的震盪；另外可留意高股息股以及非電子族群。

在資金面，廖哲宏表示，今年以來，外資呈現持續買超，在籌碼面還是呈現正向趨勢。

展望後市，廖哲宏表示，基本面沒變，但市場氛圍已經從極度悲觀後好轉，中美貿易談判仍有雜音，但最悲觀情緒也已經過去，大家對於上半年落底的共識沒變，但隨後是市場對於下半年展望的樂觀走勢是否能如期發生是未來必須關注的焦點；外資籌碼的移動亦是動見觀瞻。

廖哲宏表示，如果從技術層面來看，成站上年線是代表多頭的反攻態勢，未來必須觀察是否可以穩住在年線以上而非站上後修正，是判斷後續走勢的關鍵。

至於在長線關注題材上，廖哲宏表示，藍芽無線耳機逐漸普及，有望帶動相關產業板塊的成長動能。例如：在 iPhone 取消耳機孔之後，有望逐步加速真無線耳機的普及率。根據相關研究顯示，2019 年真無線耳機出貨量可望成長 100%，2020 年將維持高度成長。

廖哲宏表示，另一個則是 SSD 成長加速所帶來的投資機會。受惠 NAND Flash 於 2018 年大幅跌價，全球 SSD 出貨量已經連續四個月達 50% 以上的年增長幅度。從 SSD 報價趨勢以及全球 SSD 月出貨量的表現來看，預期 SSD 於 2019 到 2020 年有望加速普及。

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