【富蘭克林】新興市場優勢再現，2019投資需要「加新」

受惠聯準會態度轉趨鴿派、美中貿易談判進展以及中國政策利多挹注，資金回流新興市場推動新興股市今年來漲幅已逾一成，農曆年後漲勢加速的中國主要指數漲幅更多介於二至三成。 富蘭克林證券投顧表示，今年來新興股市漲幅主要奠基於資金行情帶動的本益比水準擴張，本益比擴張幅度甚至高於實際股價漲幅，顯示新興市場企業獲利預估仍處於下修趨勢，因此在各項利多逐步獲得確認後，投資人可能將開始回復檢視基本面狀況，因此需要留意可能導致市場漲多回檔整理壓力，後續中國寬鬆政策利多能否傳導至實體經濟帶動經濟情勢止穩回升，以及對於新興市場企業獲利的悲觀預期能否轉向，將是中期行情能否延續的關鍵。

富蘭克林證券投顧表示，今明兩年經濟成長率預估與成熟市場的預估差距擴大，觀察不含中國在內的新興市場新訂單指數仍處於高檔，中國官方致力推動刺激政策，因此中國的新訂單指數也透露轉折向上跡象，顯示整體新興市場的經濟情勢仍佳，加上聯準會政策態度較市場預期更為鴿派，不僅提早至九月底即結束縮表計畫甚至預估今年度不會再有升息動作，美元回軟有利於資金回流新興市場，美中貿易對立情勢亦朝向簽訂協議的和解方向前進，多項正面因素帶動新興股市短線雖有漲多回檔之虞但修正後仍可望有所表現。

建議投資人 2019 佈局可「加」碼「新」興市場，積極型投資人可利用佈局較為集中的金磚四國股票型或大中華股票型基金介入新興市場，穩健型投資人則可透過佈局範圍更為廣泛、波動程度相對較低的新興國家或亞洲小型企業股票型基金，穩健佈局新興市場。

中國經濟有望止穩，投資信心顯著增溫

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人周國剛表示，中國官方今年來寬鬆政策利多頻率與力道都明顯加大，觀察兩會政府工作報告提出之減稅降費等財政與貨幣刺激計畫，相較過往側重於大規模基礎建設與信貸投放，高槓桿的房地產業與國營企業大幅受惠，本次政策側重振興民營部門，也較能保有資本的有效性與維繫金融穩定，有助中國維持可持續性成長動能，評估中國經濟有望於本季落底止穩微幅回升，化解市場對於中國可能陷入硬著陸的擔憂，搭配企業獲利動能優勢以及中國資本市場對外開放吸引資金潛力，看好中港股市中長期行情走勢。

亞洲多個國家舉行大選，選後不確定性降溫有利資金回流

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，今年上半年為亞洲國家大選旺季，泰國將於 3/24 舉行 2014 年軍政府政變執政後首次國會大選，目前主要是以為泰黨為主的親前總理塔克辛聯盟與親軍政府的公民力量黨的對決，無論選舉結果為何，只要有清楚明確的結果且新政府為大眾所接受，對於泰國經濟與金融市場將帶來正面影響，反之若選舉結果難以組成政府或新政府不為大眾接受，不確定性增溫將為經濟與市場帶來壓力。

印尼總統大選將於 4/17 舉行，現任總統佐科威挾執政優勢、民調支持度明顯領先對手普拉博沃，基於選舉態勢較為明朗，除非選舉結果意外與市場預期懸殊，若否則對印尼金融市場影響將較不顯著。印度國會大選將於 4/11~5/19 分七階段舉行並預計 5/23 記票，莫迪所屬人民黨執政聯盟若能順利取得過半席次組成政府將有利後續印股盤勢，近期莫迪民調回升就已明顯帶動印股轉趨強勢，但印股今年來表現仍遜於整體亞洲市場，或仍有補漲空間；不過，若由國大黨組成執政聯盟，改革進展可能放緩，短期確實可能壓抑印股表現，但國大黨並非民粹政府亦不至推翻莫迪政府之改革，中長期對印度經濟與金融市場影響應為中性。

拉美關注改革進展，東歐具備低本益比優勢

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾表示，巴西總統上任後發佈一系列社會經濟改革方案，新政府積極的經濟改革可望帶來更高的經濟成長促進國內經濟活動的加速，而相較全球經濟處於景氣循環周期後端，巴西仍處初期階段，今年企業預估獲利成長率達 2 位數、於主要新興國家中居前，有利支撐巴西股市表現，惟後續仍需觀察巴西退休金改革進展，整體拉丁美洲匯率相較其基本面仍為低估、評價具吸引力，且區域經濟持續復甦、內需自谷底翻揚，有利於企業獲利表現。東歐 2019 年在全球經濟成長放緩與資金緊縮的壓力下，經濟成長可能隨之趨緩，而各國面臨的經濟與政治挑戰不一，不過儘管各國均有其挑戰，然而東歐股市具備低本益比、高股利率的優勢，評價面投資價值與包含能源、消費與金融等多元題材仍可望支撐東歐市場表現。

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