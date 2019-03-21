鼎炫推智能衡器新銷售策略 布局溫州、廈門 今年營收挑戰雙位數成長

鼎炫 - KY(8499) 瞄準新零售科技研發，針對旗下衡器事業推動銷售革新，推升 2018 年下半年營收動能增溫，計畫複製昆山、南京的成功經驗，布局溫州及廈門兩地市場，法人估計 2019 年有望挑戰雙位數成長。鼎炫 - KY 積極催動「衡器」及「材料」雙引擎營運策略，從 2018 年四季度營收占比觀察，衡器事業在上半年出現小幅滑落，進入下半年才出現緩增的現象，反觀材料事業逐季穩健成長，第四季材料營收更達衡器營收近一倍。



鼎炫 - KY 解釋，2018 年初期受到中國農改超政策的影響，導致出貨狀況不如預期，便決定將軟硬體系統分開銷售，委由系統整合 (SI) 廠商針對各超市不同衡器系統，出售合乎規格的智能衡器產品。



軟體方面，鼎炫 - KY 指出，2018 年已併購一家上海軟體公司，持續投入新零售科技研發技術，包括秤重物聯網、QRCode 掃描肉菜產銷來源，並結合當地民眾接受度高的行動支付功能。



鼎炫 - KY 透露，看好農改超背後龐大商機，現階段已獲得昆山及南京兩地的好評與市占，2018 年已投入溫州與廈門市場評估，先從智能衡器與當地系統測試開始進行。



法人表示，鼎炫 - KY 瞄準中國農改超利多，也看好全球超市賣場智能化趨勢，出貨地點跨足中國及全球，加上 2018 年衡器事業基期低的因素，預期 2019 年營收貢獻有雙位數成長空間。