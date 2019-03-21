綠能大虧淨值轉負 大同持股29%將認列損失 強調對營運業務無直接影響

轉投資太陽能矽晶圓廠綠能 (3519) 去年大虧逾 70 億元，每股淨值轉為負數，大同 (2371) 週四 (21 日) 公告指出，該公司對綠能綜合持股約 29%，將按持股比例認列投資損益，不過綠能的財報對該公司的營運與業務並無直接影響。綠能公告去年財報爆雷，光是上季就大虧近 40 億元，累計全年大虧 70.89 億元，每股虧損 16.34 元，而股東權益 (淨值) 更一舉轉負，為 - 22.08 億元，每股淨值為負的 5.09 元。



大同週四發出重大訊息指出，該公透過 5 家公司持有綠能股權，綜合持股為 29%，因綠能虧損，將按照持股比例認列投資損益。不過仍需待會計師全部查核完畢後才能確認金額。



大同說，綠能虧損對大同的財報的影響數將以會計師查核簽證後的數字為準，不過，大同也強調，綠能去年財報對該公司營運與業務並直直接影響。一般認為，按照大同對綠能綜合持股 29% 計算，大同需認列去年綠能逾 20 億元的轉投資損失，侵蝕每股逾 0.92 元。



因綠能淨值轉為負數，也將面臨下市處分，利空衝擊大同週四股價一度重挫逾 4%，最低來到 25.55 元，不過後續並未進一步挫低。此事是否影響市場派奪取經營權意願尚難逆料。