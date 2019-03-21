【華冠投顧】幸運星-軋空軋到外太空！小鬼慢慢來當家！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3017 奇鋐、3019 亞光、4976 佳凌、2404 漢唐、2308 台達電

聯準會公布利率決策，超鴿派結局暗示今年不升息、九月停止縮表，讓亞股反應較正面，韓國股市盤中漲幅達 0.9%，控盤者強悍持續拉抬 2330 台積電、2308 台達電、2408 南亞科、1326 台化等權值股。大盤持續軋空，軋到外太空！收盤前突破 10600 點，成交量 1,111 億元，OTC 盤果然由低基期中小股開始蠢蠢欲動，收盤漲 0.45%，OTC 連十漲，成交量 367 億元。

今日中小股飆出去的有光學鏡頭 3019 亞光、4976 佳凌，設備 3535 晶彩科、2404 漢唐，網路通訊 3169 亞信，散熱模組的 3017 奇鋐。而打底過的中小型股慢慢回溫的有 6525 捷敏 - KY、3673 TPK-KY、3059 華晶科、6209 今國光、4919 新唐、6150 撼訊、5371 中光電、6147 頎邦、2314 台揚……

弱勢股主要以大同集團個股為主，包括淨值已經是負值的 3519 綠能、母公司 3579 尚志，加上同樣與太陽能相關的 3686 達能、2406 國碩、4934 太極…… 其他跌破平台的包括 5907 大洋 - KY、2601 益航……

2019 年行情果然越來越火熱…… 如幸運星老師預期的旺 99、發 99、開心 999、賺 9999……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。