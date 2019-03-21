【豐銀投顧】就說了，沒有放空的條件

◆盤勢分析

筆者這幾天不斷的提醒大家，這個盤並沒有出現放空的訊號，既然沒有出現放空的訊號，那麼就應該克制放空的慾望。這是很基本該有的投資態度，投資人應該要學著理性的判斷，而不是只憑感覺。這個資訊爆炸的年代要得到資訊很容易，但真正該有的是判斷的能力。舉例來說許多人抱怨世風日下，殺人案、虐童案頻傳。但真正的數據是，台灣的殺人、虐童致死案，其實是逐年下降。只是現在的媒體比以前發達了，因此照三餐報出來，給了你一種「天天都在發生」的感覺。角色互換，如果「台灣治安好不好」是一個投資選項，你認為好或不好就等於多跟空，你覺得你會不會選錯？

所以，每天都有人用技術分析、用指標、用過去統計數據來解析，認為這個盤漲太高了，應該要回檔。或是用波浪、轉折… 結果完全沒用。但並不是這些工具沒有用，而是用的時機點不對。目前台股走的是資金行情，因此不能用技術分析來分析，投資人如果搞懂這一點，就能無往不利。

那麼，筆者還看好哪些個股？除了之前介紹的穩懋、研華、零壹、台郡、亞光… 等以外，互動 (6486) 是專業的系統整合 (SI) 公司，提供電信、媒體電視台、企業客戶設備與適合的解決方案，服務內容包括全方位通訊網路、數位媒體、資訊雲端與地理資訊解決方案。由於 5G 技術基礎是 IP 化與軟體化，可望提供互動業績更大成長動能。除此之外，光通訊廠商 3450 聯鈞，去年第 3 季合併營收為 16.46 億元，季減 14.14％，單季合併毛利率為 25.69％，稅後純益為 1.56 億元，單季每股盈餘為 1.07 元；累計前 3 季合併營收為 52.95 億元，營業毛利為 13.74 億元，合併毛利率為 25.96％，年減 1.15 個百分點，稅後純益近 5 億元，每股稅後純益為 3.42 元。也是值得留意的標的！祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師