綠能每股淨值轉負面臨下市 亮燈跌停委賣單高掛逾2.7萬張

太陽能矽晶圓廠綠能 (3519-TW) 董事會昨 (20) 日通過去年財報，去年第 4 季認列資產減損、打消料源合約損失，使公司淨值轉為負數，每股淨值大幅滑落至 - 5.53 元，面臨下市命運，衝擊今 (21) 日股價表現，開盤不久便遭賣壓摜至跌停價 3.65 元，盤中跌停委賣單高掛逾 2.7 萬張。

綠能為配合轉型策略，降低多晶矽產能與存貨，精實優化人力，出售閒置廠房，並認列資產減損、打消料源合約損失，以改善公司財務結構，償還利息，減輕成本壓力，盼能提升轉型績效。

也因此，綠能去年第 4 季認列存貨跌價損失提列約 1.12 億元、預提呆帳損失準備金額約 1.61 億元，及認列南科廠房與宇駿 (濰坊) 股權投資減損等資產減損損失約 11.15 億元，並在評估料源長約的簽訂價格、現有實際市價與預估未來市價等差異後，認列虧損性合約損失約 14.93 億元，及認列遞延所得稅費用約 2.39 億元。

在認列上述損失後，使綠能去年第 4 季營運虧損擴大，稅後虧損 37 億元，每股虧損 8.56 元，每股淨值也由去年第 3 季的 3.3 元，轉為負數至 - 5.53 元。綠能表示，將於會計師出具查核報告後，配合後續審核程序辦理，待收到主管機關通知後，於主管機關公告後 40 天下市。

綠能表示，未來將持續開源節流，規劃營運朝高階晶塊、輕量化模組與系統應用、儲能電池晶片研發等方向發展，期許日後能轉型成功。

除綠能外，太陽能矽晶圓廠達能 (3686-TW) 先前宣布擬將不符合經濟效益的多晶矽晶圓廠停產，尋求太陽能產業以外的事業機會，加上被打入全額交割股，使近期股價表現疲弱，昨雖中止連 4 日跌停走勢，但今日受到綠能影響，盤中再度亮燈跌停。

