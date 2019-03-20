〈台灣CEO調查〉AI趨勢改寫企業營運面貌 近9成台灣企業政府應扮演推手

大數據與 AI(人工智慧) 當道，但調查發現，超過半數的台灣企業領導人認為，在資訊取得上仍不夠充分，原因在於「資訊封閉且缺乏共享」，此外，在 AI 發展部分，將近 9 成受訪企業家認為，政府應該出面扮演 AI 推手。

資誠聯合會計師事務所今 (20) 日發布《2019 資誠台灣企業領袖調查報告》，245 位參與調查的台灣企業家中，較重視的資訊數據分別為，客戶喜好與需要 (96%)、企業面臨的風險 (92%) 及最新科技如何影響產業 (92%)。

但在資料取得上，多數受訪企業家認為取得資料普遍不足，在客戶喜好與需要部份，僅 10% 受訪者認為取得足夠資訊、企業所面臨的風險上僅 6% 取得足夠資訊，14% 認為在最新科技如何影響產業。

值得關注的是，和全球企業家相比，台灣企業家更重視「關於企業面臨的風險」、「供應鏈相關資料」與「因不同決策所產生的稅務」等數據，但台灣在取得上述數據比例，卻比全球更低。

在 AI 部分，63% 的台灣企業認為，AI 將在未來 5 年內大幅改變公司營運方式，其中又以積極發展 Fintech 的金融業認同此一觀點，比重高達 86%，其次為健康產業 (69%)，顯示多數企業領袖，充分意識到 AI 帶來的影響。

儘管認同 AI 的重要性，但高達 89% 台灣企業認為，發展 AI 應由政府扮演推手角色，較全球企業領袖多出 27 個百分點。資誠認為，如何在 AI 發展上兼顧社會公義、避免大量失業或擴大貧富差距，台灣企業領袖高度倚重政府扮演的角色。