上曜配息1.89元 股息殖利率13% 今年底「帝凡內」三期交屋入帳

「湖美帝堡」入帳挹注，上曜 (1316) 去年稅後淨利 2.31 億元，每股盈餘約 1.39 元，盈餘分派搭配公積提撥，每股擬配發每股現金股利 1.89 元，若按今 (20) 日收盤價 14.5 元計算，股息殖利率約 13.03%。上曜目前手中「帝璟」、「帝凡內」、「雲謙」等建案都已經陸續封頂或領取使用執照，今年主要「帝凡內」三期交屋，戶數約 80 戶，交屋時程為年底，「帝璟」已上樑交屋銷售時程為明、後年，至於「雲謙」則會申請使用執照，為回饋股東，上曜強調，未來幾年仍將維持高配息率政策。



去年購入台南市九份子國安段土地，目前設計規劃申請建照中，今年開始潛銷，明年動工，完工時程約 3～4 年，將興建 2 棟、超高層 30 樓以上之雙子星豪華住宅大樓，每坪推案售價 19～22 萬元超親民價格，依總建坪數推算總銷可達數十億元。



上曜看好國安段開發，主要台積電大舉投資南科，加上週邊廠商帶入約 5 萬個工作機會，目前九份子房產市場買氣熱絡，許多建案甫推出不久即銷售一空，依照上曜基地絕佳地點及品牌優勢，銷售應無虞，未來資金流量依計畫購地，用以興建各類型房產，以期為公司創造長期穩定獲利，並透過股息分配予股東。