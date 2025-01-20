加強極端場景緊急通訊能力！陸十四部門：加快推進AI、通訊大數據等重點技術研發

中國工信部等十四部門日前發佈《關於加強極端場景應急通信能力建設的意見》(下稱《意見》)，聚焦資訊通信新技術，通過國家、部省科技重大專項和重點研發的計畫，推動跨營運商應急漫遊、無人機空中通信、室內定位導航、地下空間信號增強等適用於極端場景重點技術研發，並加快推進 AI、通信大數據等新一代資訊通信技術與安全技術應用，滿足應急通信能力現代化升級演進需要。

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在夯實應急通信網路基礎方面，《意見》強調要統籌利用公眾通信網、專用通信網、衛星通信網，重點提升災害多發易發地區、重點國有林區、邊境地區、重要國省幹線等的網路覆蓋水準。推動衛星網與地面網的融合協同和統一調度，加快在易災鄉鎮建設超級基站。