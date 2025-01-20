加強極端場景緊急通訊能力！陸十四部門：加快推進AI、通訊大數據等重點技術研發
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-20 09:40
中國工信部等十四部門日前發佈《關於加強極端場景應急通信能力建設的意見》(下稱《意見》)，聚焦資訊通信新技術，通過國家、部省科技重大專項和重點研發的計畫，推動跨營運商應急漫遊、無人機空中通信、室內定位導航、地下空間信號增強等適用於極端場景重點技術研發，並加快推進 AI、通信大數據等新一代資訊通信技術與安全技術應用，滿足應急通信能力現代化升級演進需要。
《意見》中提到，到 2027 年，要實現空天地海一體關鍵技術創新突破，災害易發地區通信網路覆蓋水平顯著提升，通信網路抗毀韌性切實增強，極端場景保障能力大幅躍升。
《意見》圍繞推動應急通信創新突破、加快應急通信機制改革、夯實應急通信網路基礎、強化極端場景保障能力等方面，共提出 15 條具體要求。
在夯實應急通信網路基礎方面，《意見》強調要統籌利用公眾通信網、專用通信網、衛星通信網，重點提升災害多發易發地區、重點國有林區、邊境地區、重要國省幹線等的網路覆蓋水準。推動衛星網與地面網的融合協同和統一調度，加快在易災鄉鎮建設超級基站。
在強化極端場景保障能力方面，《意見》強調要升級國家通信網應急指揮調度系統，加強鐵塔、通信、電力數據共享，強化數據分析、監測預警、決策研判、資源調度能力。基層應急處置部門和基層應急救援隊伍要強化天通衛星電話等通信裝備配備。
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