〈明泰法說〉今年上半年營運表現較淡 全年則將優於去年

明泰 (3380-TW) 董事長李中旺今 (20) 日表示，今年營運成長動能將來無線寬頻，而深耕多年的車用雷達也將在今年開花結果，成另一動能，全年營運會較去年好轉，不過法人預估，由於客戶去年第 4 季提前拉貨，明泰本季及第 2 季營收成長幅度，可能放緩。

李中旺表示，5G 將帶動行動邊緣運算 (MEC) 崛起，並將廣泛應用於垂直市場，而車聯網結合乙太網路與 5G 的應用也將蓬勃發展，這都是明泰的機會及目標。

李中旺進一步指出，5G 在手機產業以外的第 1 個應用，就是固定無線接入 (Fixed Wireless Access)，也會是今年的營運主要動能，而布局多年的車用雷達，也於今年「開花結果」，目前 1 個月出貨量均有千套以上，也是今年的新動能。

此外，400G 高速交換器今年可望開始量產，但李中旺坦言，目前 1 個 400G 的價格，比 4 個 100G 的還貴，使用的資料中心還不多，但預期未來價格穩定後，出貨量將顯著提升。

至於與佳士達的合作進度，李中旺表示，目前還在努力中，但他透露，未來合作目標會與鴻海董事長郭台銘所提的 8K+5G 相同，由佳世達負責 8K、明泰則負責 5G。

法人預估，明泰今年上半年因客戶在去年第 4 季提前拉貨，成長幅度可能放緩，但全年營收估將成長，且在 MLCC、記憶體價格修正下，毛利率將較去年好轉，預估落在 14-15% 左右，獲利能力也將較去年提升。