【日盛投顧】再創波段新高

◆盤勢分析

1. 因美股持續高檔震盪，晨間亞洲股市普遍拉回修正。周三台股在金融股持續轉強，加權早盤以小跳高開出，盤中 PCB、光學、自行車、風電等族群走強，支撐指數維持在平盤之上窄幅震盪，尾盤因期貨結算拉動 2330 台積電，終場指數收 10,551.56 點，漲幅 0.37%。

2.OTC 指數受權值股 6488 環球晶與 8069 元太連動，再創年內新高價位，後續成交量不足，無力再過早盤高，終場收 138.41 點，上漲 0.27%，目前上方壓力為 140 點，下方支撐為 137.25 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小紅 K 棒，再創波段新高，月、季線持續走高。

(2) 量能：成交量微增至 1,186.67 億元，後續宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 52.84 億元；外資 + 55.95 億元、投信 + 1.44 億元、自營 - 4.55 億元。

PCB、光學、散熱模組走強

1. 電子類股

(1) 矽晶圓：6488 環球晶 2018 年 EPS 達 31.18 元，董事會決議每股配息 25 元，股價早盤開高，帶動 3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶矽晶圓族群維持紅盤。

(2) 光學股：2498 宏達電在遊戲開發者大會推新品，供應鏈受惠 3019 亞光股票跳空站上年線；3504 揚明光近期外資點名，但 2 月每股虧損 0.27 元，股價開高走低。

(3) 散熱模組：受惠美股 AMD 大漲，均熱板供應商 3653 健策再創波段新高；3338 泰碩、3324 雙鴻、3017 奇鋐因 5G 相關題材，股價集體轉強。

(4)PCB：ABF 供不應求＋設備攤提結束，3037 欣興受外資分析師調升目標價至 37 元，股價量出再創波段新高；帶動 8046 南電突破近期整理的平台。

2. 非電子類股

(1) 成衣：成衣廠 1477 聚陽公司上修營收預估，股價站上波段新高。

(2) 風電：台灣即將進入選舉前置期，執政黨政策指標風電，3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼，盤中放量走高。

(3) 生技：1760 寶齡富錦 18 年每股盈餘 2.09 元，加上幽門桿菌試劑獲 FDA 核可商機可期，股價創波段新高。