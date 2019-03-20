歐股盤前─貿易談判隱憂再起 指數期貨走跌

據傳中國在貿易談判中立場反覆，有所退縮，令美方官員感到擔憂，受此消息影響，週二美股漲跌互見；今 (20) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週三下午 3 點 04 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.12%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.41%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.40%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.28%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.01%，深證成指下跌 0.40%；南韓 Kospi 指數下跌 0.02%，日經 225 指數上漲 0.20%；台股收漲 39.24 點，至 10551.56 點。

美中貿易談判隱憂再起，昨日美股漲跌互見，標普 500 指數收跌 0.37 點，至 2832.57 點；道瓊工業指數收跌 26.72 點，至 25887.38 點；那斯達克指數收漲 9.47 點，至 7723.946 點。

據悉，部分美國談判代表，對於中國在貿易談判過程中，態度反覆的現象，感到擔憂；此外，美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，傳將於 3 月 25 日前往北京，進行高階貿易磋商；中國國務院副總理劉鶴，之後也會擇期赴美磋商，盼達成協議。

不過，美國總統川普對貿易談判，仍抱持樂觀態度；他日前表示，「與中國的談判，進展順利。」

歐洲消息方面，英國下議院議長 John Bercow 日前援引 1 項有 400 多年歷史的議事規則，稱相同動議不可反覆表決，除非首相梅伊的脫歐協議，內容有重大調整，否則他不允許該協議於國會 3 度闖關。

外媒報導稱，梅伊的計畫，因 Bercow 出手阻攔而被打亂；為此，她準備致函歐盟，請求將脫歐期限延後 9 至 12 個月。