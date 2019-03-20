傳中國態度反覆 川普仍樂觀：貿易談判進展順利

《彭博社》引述知情人士說法，稱部分美國談判代表，對於中國在貿易談判過程中，態度反覆的現象，感到擔憂；不過，美國總統川普仍樂觀表示，「與中國的談判，進展順利。」

消息來源透露，在同意對智慧財產權政策進行改革後，中國談判代表開始改變立場，主因在於，他們並未獲得美方取消懲罰性關稅的承諾。

此外，中國也改變了對藥廠「數據保護制度」的承諾，並試圖在貿易協議文本中，加入某些文字，藉以確保內容符合中國法律規定。

川普週二與巴西總統 Jair Bolsonaro 會面，他在記者會上回應媒體提問時說，美中貿易談判進展順利。

消息來源表示，美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，將於 3 月 25 日前往北京，進行高階貿易磋商；中國國務院副總理劉鶴，之後也會擇期赴美磋商，盼達成協議。

和賴海哲熟識的消息來源，否認了中國談判代表推翻先前承諾的傳言；而 1 名了解談判情形的中國官員則稱，談判仍在進行中，就當前情勢來看，態度反覆是可預期的狀況。

據傳川普正持續對美方貿易談判代表施壓，盼盡快與中國達成協議，他需要一場有助提升連任機率的「重大勝利」；川普一再宣稱，和中國的談判進展順利，並強調，一旦達成貿易協議，美股將大幅走揚。

川普和北韓領導人金正恩的「川金二會」以破局告終，外界憂心，若川普對貿易協議不滿，恐導致「川習會」破局。

川普上週於白宮受訪時表示，美中很有可能達成協議，因為中國亟欲促成此事，但他不急於求成；川普並強調，中國國家主席習近平知道，「我是在協議談不攏時，就會走人的那種人，這是可能發生的，他也不希望出現這種情形。」

川普說，可以等協議敲定後，再和習近平會面，簽署協議；亦可在協議接近達成時，與習近平會面，進行最後磋商。