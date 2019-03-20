上月訪日外國觀光客人數創歷年新高！逾260萬人次

日本政府觀光局 (Japan National Tourism Organization，JNTO) 在週二 (19 日)，發表了 2019 年 2 月的訪日外國人觀光客數據。年增 3.8%，為 260 萬 4300 人。連續 5 個月增加，也創下了歷年 2 月人數新高。在增加的幅度上，較上 (1) 月的 7.5% 減少近 4 個百分點。而前幾名的中國、韓國、台灣、香港就占了整體數量的 7 成以上。

由於停靠日本的觀光郵輪減少，造成來自中國的觀光客人數增加幅度只有 1% 為 72 萬 3600 人。而來自韓國的觀光客出現些微的增加，年增 1.1% 為 71 萬 5800 人。

上月訪日外國觀光客人數創歷年新高，逾 260 萬人 (圖：AFP)

因今年農曆春節 9 連休的關係，部分遊客將行程提前到 1 月；還有華航機師在春節期間罷工影響，使得來自台灣的觀光客年減 0.3% 為 39 萬 9800 人，在近 3 個月來首次出現負成長。

來自香港的遊客年增 0.5% 為 17 萬 9300 人，創下歷年 2 月的最高紀錄。

另一方面，來自越南的觀光客，由於舊曆新年的年假變長，還有新的廉價航空公司加入日本航線，較去年同期大幅增加 68.6% 為 3 萬 9400 人。同為東南亞國家的泰國，也增加了 31.4% 為 10 萬 7800 人。菲律賓年增 28% 為 3 萬 5200 人。

歐美國家方面，來自美國的觀光客年增 13.2% 為 9 萬 2700 人，停靠日本的觀光郵輪在需求量上持續成長。來自加拿大的遊客年增 14.7% 為 2 萬 3900 人。

而英國則是因為受到脫歐問題影響，在觀光需求上呈現衰退，訪日遊客年減 1.2% 為 2 萬 3600 人。

日本觀光廳長官田端浩表示，「為了達成在明年將外國觀光客增加到 4000 萬人的目標，今後會留意各地域的動向來同時展開行銷活動」。