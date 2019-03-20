上詮去年Q4獲利跳 全年EPS約2.2元 本季毛利率估將下滑

光通訊元件廠上詮 (3363) 公布 2018 年財報，稅後淨利 1.72 億元，較前一年大增 1.95 倍，EPS 約 2.22 元，其中，第四季在較佳的產品組合及中山廠良率拉升下，預估 EPS 約 1 元，董事會已決議，擬配股息 1.5 元。不過，美中貿易帶動台灣訂單成長，在苗栗新擴的生產線預計第二季投產，第一季人力成本，也需認列增加庫藏股費用，預估毛利率將下滑，第二季起才有機會回升。去年下半年營運回升的上詮，主要係美國市場隨客戶認證陸續通過，訂單持續成長，歐洲、東南亞等地區亦陸續取得新客戶，及中山廠接單滿載，推升全年營收 15.85 億元，較前一年成長 5.58%。



在中國江西廠產能滿載，生產良率提升，及資料中心訂單需求增溫，產品組合較佳下，第四季毛利率進一步提升，單季 EPS 估約 1 元，全年稅後淨利 1.72 億元，較前一年大增 1.95 倍，以股本 7.74 億元估算，EPS 約 2.22 元。



該公司董事會已決議，每股擬配發現金股利 1.5 元，配發率約 7 成，以 19 日收盤價計算，現金殖利率約 3.4%。



展望 2019 年，由於新竹廠目前產能已經滿載，上詮已在苗栗租賃新廠房，預計第二季開始投產，不過，第一季在人力成本增加，以及認列庫藏股相關費用下，預估毛利率將下滑。