維田新單湧入 Q1業績動能強 整合佳世達集團資源 與友通共創雙贏

IPC 廠維田 (6570) 延續去年第四季暢旺的業績動能，首季歐洲兩筆工廠自動化 ODM 專案訂單出貨，加上美國主要經銷商客戶拉貨動能持續，業績不墜，3 月營收再戰 7 千萬元新高，獲利也有機會維持歷史高檔水準，表現超乎預期。展望全年，在首季營收上探 1.9-2 億元之下，年增率力拼 3 成，全年業績雙位數成長可期。



維田先前為佳世達 (2352) 入股策略聯盟，整體佳世達集團持股比例約逾 15%，其中包含有通 (2397) 的 3.32%，並有一席董事席次。維田指出，目前雙方的合作正在進行，包括產品設計與業務開發，至於聯合採購則仍在洽談當中，預期未來有機會看到整合效益。



該公司出貨形態以標準品為主，系統占比逾 9 成，少數以板卡出貨台灣、東南亞。深圳廠擁一條 SMT 線，台北中和廠區負責後段組裝，應用領域以工廠自動化為主，占比 6-7 成。



去年以來美國主力經銷商客戶拉貨放大，推估是受到川普美國製造政策影響，第四季進一步放量，同時另一家美國經銷商委託設計費用 (NRE) 也入袋，預計新品將在第二季進入試產階段，下半年有機會放大，屬於多年長單性質，而標準品毛利率一般優於 ODM 訂單。



此外，歐洲的兩筆 ODM 專案則在今年進入主要貢獻期，成為第一季業績成長的主要動能。



在整體佳世達 IPC 集團的戰略位置上，雖友通在佳世達入主之後大幅拉高自動化業務占比，但雙方目前在業務上尚未碰到競爭的狀態。維田表示，因友通在板卡上有多年的經驗，因此未來該公司業務如果進一步擴張，在板卡的產能上有機會借力友通，形成雙贏局面。