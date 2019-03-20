〈每日外資外匯觀點〉FOMC重頭大戲登場 美銀美林：關注四大重點

美國聯準會周三貨幣政策決議備受市場關注，政策聲明、點陣圖、聯準會主席鮑爾言論及聯準會對縮表政策的最新決定，都讓投資人密切注意，藉以摸索聯準會下一步決策及時間點的動向。

美銀美林預期聯準會周三將再度釋放鴿派訊息，市場目前關注四大焦點：

聯準會是否對近期經濟表達更謹慎的態度； 如何看待薪資成長和通膨現況； 點陣圖下調，可能意味著今年內縮減升息次數； 縮表計畫可能宣布結束。

此外，更重要的是，目前市場已經消化了多少聯準會的鴿派預期。

外電報導，聯邦基金利率期貨已反映出明年初降息的溫和可能性，聯準會將力圖避免就經濟前景釋放過於鴿派的信號，以免加強市場降息預期；且彭博調查結果顯示，聯準會可能在今年底前再度降息，並就此終結此輪升息周期

澳盛銀行分析師表示，近期美國經濟數據成長放緩，預期本周聯準會將會適度下調今年經濟成長預期及通膨預期，並下調點陣圖升息預期。

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摩根士丹利投資管理的投資組合經理 Jim Caron 則認為，本周點陣圖升息預期可能下修至一次，同時聯準會將重申對升息可能性的審慎態度。

丹斯克銀行也表示，如果聯準會釋放再升息一次就結束緊縮週期的信號，將不會感到意外；而且即使聯準會完全排除今年底前的升息計畫，固定收益市場也不會受到太大影響。

Wrightson ICAP 經濟學家 Lou Crandall 發布報告指出，聯準會「似乎」準備好在本周會議宣布結束縮表的時間表。

花旗集團預期聯準會將在七月結整縮表，即使聯準會本周宣布將保持其資產負債表規模穩定，但其持倉組合中的抵押貸款將繼續減少。