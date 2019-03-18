〈每日外資外匯觀點〉聯準會本周鴿聲嘹亮？美元指數回測區間底部95支撐

美元指數上周跌破 97 後，退守 96.5，本周市場關注美國聯準會決議、歐盟峰會、英國脫歐協議第三次投票等多項大事，其中尤其關注聯準會利率決策及量化寬鬆政策結束的信號。

北歐聯合銀行分析師表示，目前市場預計聯準會將在今年第四季結束縮表，任何有關縮表計畫提前結束的暗示，對歐元兌美元來說，都將或多或少獲得提振。

西太平洋銀行 (Westpac) 認為，上周美元自 97.70 高點下跌後，在 95 之上進行震盪整理，本周聯準會鴿派立場可能會使美元測試該區間底部。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

不過，西太平洋銀行預期聯準會今年還有可能再次升息，並且將是今年下半年美元上漲的催化劑。

摩根大通經濟學家 Michael Feroli 原本預期聯準會今年 12 月將升息，但目前改口，認為今年聯準會可能將按兵不動，但仍預期明年聯準會將再次升息。

瑞典北歐斯安銀行 (SEB) 則認為，本周聯準會決策會議將不致對美元走勢產生明顯影響，預期本次聯準會將維持利率不變，調整經濟前景的機率也不高，並將聯準會今年升息兩次的預期改為維持利率不變。

道明證券認為，本周英國央行將公布 3 月利率決議，該行並不認為此次決議將大幅影響英鎊走勢，更該關注的周二脫歐協議的再次投票。

匯豐銀行指出，目前英國推遲脫歐時間愈長，對英鎊將越有利，同時意味著無協議脫歐的可能性降低，並為軟脫歐或可能的第二次脫歐公投提供更多時間。

三菱東京日聯銀行外匯策略師 Lee Hardman 預期未來幾周內，英鎊的波動幅度將擴大，將在 1.3-1.35 區間震盪，直到 3 月底後的脫歐形勢變得更加明朗。