紐約匯市—Fed決議前夕、數據清淡 美元承壓

週二 (19 日) 交易，Fed 更新貨幣政策在即，美元承壓。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 96.368，根據 FactSet，該指數在過去 8 個交易日中有 7 日收低。

美元指數近日交易走勢

今日經濟數據較為清淡，1 月份美國工廠訂單上升 0.1%，低於 MarketWatch 調查的經濟學家共識預期之 0.4% 升幅。

Fed 的貨幣政策會議自週二開始，週三公布利率決議，投資者將密切關注前瞻指引，且許多分析師預期 Fed 部分官員會有進一步不利美元的鴿派言論。

因經濟數據優於預期，英鎊稍微收復前一日跌幅，英鎊兌美元自週一的 1.3252 美元上升至 1.3270 美元。

英國失業率下降至 3.9%，且平均月薪維持穩定。

CMC Markets 市場分析師 David Madden 表示，「英國政局可能還在混亂，但至少經濟正在好轉。」

與此同時，英國首相梅伊預計週二向歐盟提出延後脫歐 (原定 3 月 29 日) 的請求。週一時，英國下議院議長阻止政府向議會二度提出同樣的脫歐協議，因此原定週二的表決取消。

歐元兌美元略微走強，自前一日的 1.1341 美元上升至 1.1357 美元。

德國 ZEW 的 3 月份經濟景氣指數為負值，但仍優於預期，但目前的情況指標低於預期。

亞洲交易時刻，澳洲儲備銀行 (RBA) 的會議紀錄確認了央行執行中立政策的承諾，這平息了市場目前對寬鬆貨幣政策的恐懼。

澳元兌美元近時交易在 0.7094 美元，略自週一的 0.7105 美元下降。