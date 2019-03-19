〈每日外資外匯觀點〉市場對聯準會放鴿過度反應？美元多單創3個月高

市場聚焦本周美國聯準會利率決策，並預期聯準會今年第四季將結束縮表，關注任何有關縮表計畫提前結束的暗示，美元指數周一維持在 96.5 附近震盪後，周二 (19 日) 亞洲盤進一步退守至 96.4。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 從技術面來看，歐元兌美元目前位於上升趨勢線 1.1325 上方，若跌破此支撐，將下看 1.1315，甚至 1.1285。

丹斯克銀行預期聯準會利率決策將按兵不動，會後聲明也不致做出重大修改，但預計聯準會將進一步下調點陣圖預期，2019 年升息次數將由 2 次減至 1 次；並預期 2020 年和 2021 年，利率將轉而下調。

該行表示，目前市場過度預期聯準會今年底前按兵不動，但若聯準會若發出再次升息後就不再升息的信號，市場也將不會感到意外。此外，並相信聯準會將在第四季宣布結束縮表。

CMC Markets 首席市場策略師 Michael McCarthy 預期，聯準會本周利率決策會議可能會變得不這麼鴿派，而是變得更為平衡，果真如此，美元將再度走強。

此外，最新的 CFTC 數據顯示，截至 3 月 12 日當週，對沖基金連續第三週削減 COMEX 黃金期貨投機性淨多單部位，減幅超過 10%，使得淨多單數量降至 78819 口，創下 7 週以來最低水平。

此外，最新的 CFTC 報告還顯示，截至 3 月 12 日當周，投資人增持 3000 口美元多單，使得美元淨多單上升至自 2018 年 12 月 18 日以來最高水平，顯示投機者預期聯準會並非那麼鴿派。