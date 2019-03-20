印度盧比二月以來漲逾3% 分析師：漲勢難延續

近期印度盧比持續走強，2 月迄今，累計漲幅已超過 3%；不過，分析師認為，有助支撐盧比的條件，並不穩固，這波漲勢只是短暫反彈，難以延續。

2 月初迄今，盧比已從 71 盧比兌 1 美元，升至 69.1 盧比兌 1 美元，創去年 8 月以來新高。

凱投宏觀 (Capital Economics) 最新報告指出，盧比在 3 月份的表現，優於其他新興市場貨幣，部分原因在於，近期民調顯示，印度總理莫迪領導的印度人民黨 (Bharatiya Janata Party)，可望於 4 月國會大選中，拿下最多席次。

星展銀行 (DBS) 報告亦稱，短期內，盧比表現將成為印度選舉的晴雨表；然而，星展銀報告也提到，美國聯準會 (Fed) 暫停升息、全球市場樂觀看待美中貿易談判前景，以及英國可望順利脫歐等因素，都有助盧比走強，但，「這些條件都不夠穩固」。

星展銀分析師於報告中寫道，Fed 仍可能於下半年升息，美中貿易談判也無法確保，雙方能達成協議，英國也尚未擺脫「硬脫歐」的可能性。

凱投宏觀報告也強調，「我們對盧比漲勢的延續，抱持懷疑態度」；凱投宏觀預估，2019 年底，盧比將跌至 75 盧比兌 1 美元。

台北時間週三 (20 日) 下午 3 點 54 分，Investing.com 報價顯示，盧比兌美元續揚，來到 68.874 盧比兌 1 美元。